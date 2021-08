Brussel: de laatste loodjes wegen het lichtst

Het Amazon-verdeelcentrum van VGP in het Duitse Frankenthal: voor beleggers vandaag (bijna) even sexy als de lingerie van Van de Velde

Van magazijniers met meerwaarde over boomende privaatbankiers tot lingerie: de laatste loodjes van het cijferseizoen weten beleggers te charmeren.

Maandag hielden de Europese beurzen zonder input van de grote Londense broer een rustdag, maar dinsdag hervatten ze de gezapige (na)zomerse rally. In Brussel sluipt de Bel20 0,3 procent hoger naar 4.328 punten.

Een opgemerkte stijger is een aandeel dat de jongste 12 maanden vooral in de onderste regionen terug te vinden was: Galapagos . De biotechnologiegroep noteert 5,5 procent hoger op 49,525 euro, nog altijd een verlies van bijna 40 procent sinds Nieuwjaar.

Beurshuis Jefferies zoomt in op de exit van CEO en oprichter Onno van de Stolpe. An sich geen verrassing, stelt analist Peter Welford. Operationeel directeur Bart Filius had immers in maart al enkele taken van de CEO overgenomen.

De externe zoektocht naar een nieuwe op onderzoek gefocuste CEO zal tijd vergen, wat de kans vermindert dat er snel deals gesloten worden Peter Welford Jefferies-analist

Wel komt de exit bovenop het in juni aangekondigde vertrek van het hoofd wetenschappelijk onderzoek bij de Mechelaars, Piet Wigerinck. 'De externe zoektocht naar een nieuwe op onderzoek gefocuste CEO zal tijd vergen, wat de kans vermindert dat er snel deals gesloten worden die broodnodig zijn om de pijplijn aan te vullen.'

Peter Welford geldt als één van de veteraan-analisten van de biotechsector; beurshuis Jefferies is een belangrijke speler in die sector en organiseert jaarlijks in Londen een invloedrijk 'healthcare' congres. Destijds was hij één van de eerste 'Galapagos-watchers' in de Londense City. Toen hij in de zomer van 2020 de handdoek gooide en de Mechelaars van de kooplijst haalde, was dat bijgevolg een belangrijk signaal.

Op het eerste gezicht vreemd dus dat het aandeel stijgt nu de kans op deals vermindert. Maar ook weer niet: enkele analisten, Barclays op kop, uitten de jongste maand de vrees dat Galapagos in een overhaaste dealkoorts de bankrekening van 5 miljard niet altijd even oordeelkundig aan het werk zou zetten.

Mede daardoor noteert Galapagos tegen een korting van bijna één derde op die bankrekening (zie grafiek). Die vrees voor waardevernietigende deals lijkt nu tijdelijk geweken, aangezien er eerst een nieuwe kapitein aan het roer moet komen voor grote strategische deals mogelijk zijn.

Nog een opgemerkte stijger in de Bel20 is Ackermans & van Haaren , met een winst van 5,7 procent naar 157,60 euro. Wat de Bel20 betreft wegen de laatste loodjes van een druk cijferseizoen niet zwaarst, wel integendeel.

De investeringsmaatschappij rapporteerde voorbeurs een (nog) beter dan verwachte verdrievoudiging van de nettowinst. CEO Jan Suykens heeft er vertrouwen in dat ook de tweede jaarhelft stevig zal zijn en AvH dus op een recordjaar afstevent.

'We zijn vooral onder de indruk van 32 procent winstgroei bij de afdeling privaatbankieren', zegt ING-analist Hans D'Haese. Hij wijst ook op de sterke resultaten van de afdeling Growth Capital, die bedrijven als Mediahuis, Manuchar, Turbo's Hoet en Biolectric overkoepelt en onlangs ook in Van Moer Logistics stapte.

Buiten de Bel20 is er nog een grotere opsteker bij de laatste loodjes van het cijferseizoen. En wel bij een typisch aandeel dat alleen met de (half)jaarrapporten in de kijker komt: Van de Velde . De lingeriegroep kwam met een over de hele lijn sterk interimrapport over de eerste helft van 2021 (zie tabel).

Een sterk herstel van de bovenste lijn - de omzet gezuiverd voor de leveringstijdstippen van zomer- en wintercollecties - ging een indrukwekkende 17 procent hoger - en dat zette een stevige hefboom lager op de resultatenrekening.

'Een mooi setje resultaten', vat KBC Securities-analist Guy Sips met enig gevoel voor humor samen. Hij verhoogt zijn koersdoel van 23 naar 28 euro, het advies gaat van 'houden' naar 'bijkopen'.

'Het is hoopgevend dat de lingerieverkopen bijna weer op het peil van de eerste helft van 2019 liggen', luidt het. Sips verwelkomt ook het feit dat CEO Marleen Vaesen de Amerikaanse retailactiviteiten tot drie eigen winkels beperkt. Die Amerikaanse tak was jarenlang het zorgenkind van Van de Velde.

Magazijniers met meerwaarde

Nog een opsteker bij de latere lichting cijfers: VGP . De specialist in logistiek vastgoed - in Duitsland huisbaas van Amazon - boekte over de eerste jaarhelft een sterke groei van de huurinkomsten en koestert ambitieuze plannen.

'Sterke cijfers, een nog sterkere outlook', klink het oordeel van Kepler Cheuvreux. Het beurshuis merkt op dat dat de grote landbank van VGP nog een groot potentieel aan meerwaarde herbergt. 'We becijferen die conservatief op 80 euro per aandeel', klinkt het.

Het aandeel VGP koerst 4,7 procent hoger naar 202 euro, een record.

Ook dicht bij een record: sectorgenoot WDP met een plus van 0,8 procent naar 38,80 euro. In een update over de Europese logistieke sector verhoogt beurshuis UBS het koersdoel stevig, van 35 naar 44 euro. Dit dankzij de structurele trends die logistiek ondersteunen, in de eerste plaats natuurlijk de opmars van e-commerce. 'De analistenconsensus is te voorzichtig rond WDP', stelt analist Charles Boissier.

De analist stipt aan dat er naast de groei van de portefeuille de komende jaren ook flink wat potentiële boekhoudmeerwaarde zit in de bestaande portefeuille magazijnen. 'Er was nooit zo weinig leegstand op cruciale markten als Schiphol, Praag, Thames Valley en Parijs, terwijl er op cruciale markten heel beperkt nieuw aanbod in de pijplijn zit.'