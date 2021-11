Brussel: de laatste loodjes zorgen voor vuurwerk

Beleggers straffen Bekaert en Unifiedpost af. De ene voor een mogelijk te conservatieve jaarprognose, de andere voor een mogelijk te ambitieuze outlook.

40 procent. Dat was de winst voor Bekaert tot nog toe dit jaar. Je kunt dus gerust stellen dat beleggers de lat hoog legden voor de update van de staaltechnologiegroep.

Op het eerste gezicht loste Bekaert die hooggespannen verwachtingen in. Met 'het beste kwartaal ooit'. Maar in tweede lezing krabben beleggers zich toch in de haren. Als de zomer nog een stuk beter dan verwacht was, waarom dan 'gewoon' de jaarprognose handhaven?

Voor alle duidelijkheid: die jaarprognose is indrukwekkend. CEO Oswald Schmid rekent op minstens 10 procent marge bij een omzet van 4,6 miljard euro. Ergo: minstens 460 miljoen euro bedrijfswinst, een toename van net geen 70 procent tegenover de 272 miljoen in 2020.

De Bekaert-prognose impliceert voor de tweede jaarhelft een bedrijfswinst van 175 miljoen euro, tegenover 285 miljoen over de eerste jaarhelft Stijn Demeester ING-analist

ING-analist Stijn Demeester noemt die prognose 'erg conservatief'. 'Ze impliceert voor de tweede jaarhelft een bedrijfswinst van 175 miljoen euro, tegenover 285 miljoen over de eerste jaarhelft.' Hij voegt toe dat de analistenconsensus op dit ogenblik op 494 miljoen euro rekent.

Demeester handhaaft zijn 'houden'-advies. Het aandeel duikt 6 procent lager naar 36 euro.

Die van Bekaert is niet de enige van de laatste-loodjes-kwartaalupdates die zwaar (op de koers) wegen. Unifiedpost duikt 5,4 procent lager naar 17,28 euro en noteert zo ruim onder de intekenprijs van september 2020 (20 euro).

De specialist in digitale facturatie legde een omzetgroei van 138 procent voor over het derde kwartaal. Wat an sich niet verrassend is: met het geld van de beursgang ging Unifiedpost flink shoppen in Europa, van Scandinaviƫ tot Duitsland. De Duitse deal was een zeer stevige van 100 miljoen euro.

Merk op dat de organische groei van Unifiedpost in het vierde kwartaal meer dan 20 procent moet belopen. Matthias Maenhaut Kepler Cheuvreux-analist

Gezuiverd voor die dealkoorts was de 'organische' groei van de diensteninkomsten 13 procent voor het derde kwartaal, en 12 procent voor de eerste negen maanden van het jaar. Voor heel 2021 herhaalt CEO Hans Leybaert de ambitie meer dan 15 procent groei voor te leggen.

Een prognose die beleggers net als bij Bekaert in de haren doet krabben, zij het om de tegengestelde reden. Gelet op de eerste negen maanden impliceert de doelstelling een behoorlijke spurt dit kwartaal. 'Merk op dat de organische groei in het vierde kwartaal meer dan 20 procent moet belopen', zegt Kepler Cheuvreux-analist Matthias Maenhaut. Het advies blijft een lauw 'houden'.

Kort samengevat: Unifiedpost zal op de beleggersdag op 1 december enige overredingskracht aan de dag moeten leggen.

Een heel ander verhaal is VGP . De kwartaalupdate van de vastgoedontwikkelaar onderstreepte wat een turbo de opmars van de e-commerce en de alliantie met Allianz op de business zetten.

Het beurshuis KBC Securities verhoogt in reactie op de sterke update het advies naar 'bijkopen', het koersdoel stijgt naar 250 euro. 'VGP slaat munt uit een combinatie van lage rentes, e-commerce, en milieureglementering die fundamenteel de Europese logistieke ketens verandert. We hebben de structurele vraag en de snelheid waarmee VGP op die vraag kan inspelen onderschat', zeggen analisten Wim Lewi en Wido Jongman.

VGP trekt 6,9 procent hoger naar 249 euro. Met andere woorden: het nieuwe koersdoel van KBC Securities is na luttele uren handel al bereikt.

De euforische VGP-handel is des te frappanter in het morose beursklimaat. Nu Oostenrijk en Duitsland zwaar op de rem staan om de vierde golf van het coronavirus in te dijken, lijken beleggers te beseffen dat het sterke Europese groeiherstel van eerder dit jaar mogelijk niet duurzaam is. De Europese beurzen duiken collectief in het rood en beleggers vluchten in obligaties.

De grootste daler in de Bel20 is het zwaargewicht KBC . Dat is deels door de algemene terugval in de bankaandelen: de huidige groeivertraging door de virusopstoot geeft de ECB extra munitie om de rente niet snel te verhogen. 'Traders schrappen zo snel mogelijk de gokjes op een renteverhoging in 2022', schrijft het persbureau Bloomberg.

En sinds de groep met haar kwartaalrapport niet helemaal kon overtuigen, regende het lauwe analistenrapporten en verloor het tot dan sterk doorgestegen aandeel bijna 10 procent.