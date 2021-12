Brussel: de monotone korting van de monoholdings

Zonder de grote City-jongens heeft dit keer de kleine belegger vrij spel. En die pikt Tubize op, dat al heel 2021 strijd levert met KBC Ancora om de status van ultiem Brussels soldenaandeel.

De Europese beurzen hervatten na de kerstpauze de handel vlak. De brede beursbarometer Stoxx600 noteert dicht bij een recordpeil en neemt zo een voorschot op een voortgezet economisch herstel, een herstel dat gelet op de opmars van de omikronvariant van het coronavirus niet gegarandeerd is.

De Bel20 koerst een fractie hoger op 4.275 punten. Dit mede dankzij de kleine winst van KBC , met een weging van 12,8 procent hét zwaargewicht in de Brusselse beursbarometer. De bank- en verzekeringsgroep beleefde een voorspoedig 2021, mede dankzij een forse reeks renteverhogingen van de Tsjechische centrale bank.

Opvallend: terwijl KBC over 2021 tot nog toe 31 procent winst boekt, moet KBC Ancora (41,76 euro, minus 0,2 procent) het met 19 procent winst stellen.

KBC Ancora is als controlevehikel boven KBC nochtans een monoholding: het enig actief zijn de 77,52 miljoen KBC-aandelen in portefeuille. Dat zijn er iets minder dan de 78,3 miljoen stukken KBC Ancora in circulatie, zodat elk aandeel KBC Ancora 0,99 'onderliggende' stukken KBC vertegenwoordigt.

Slotsom: de intrinsieke waarde per aandeel KBC Ancora bereken je door de koers van KBC maal 0,99 te doen, minus de 3,58 euro schulden per aandeel van de monoholding. Bij de huidige koersen vertaalt zich dat in 70,57 euro intrinsieke waarde en impliceert de KBC Ancora-koers van 41,76 euro dus een stevige korting van 40,8 procent.

Daarmee kom KBC Ancora in de buurt van die andere holding met chronische soldenkorting, Tubize . Die controleholding van de familie Janssen boven biofarmabedrijf UCB is sinds kort schuldenvrij, wat de rekensom makkelijker maakt.

Tubize heeft 68,3 miljoen UCB-aandelen in portefeuille, terwijl er maar 44,5 miljoen stukken Tubize in omloop zijn. Elk aandeel Tubize vertegenwoordigt dus 1,535 'onderliggende' aandelen UCB. Een vermenigvuldiging waar je geen schulden meer van moet aftrekken.

Kortom: vrijdag beliep de intrinsieke waarde bij een UCB-koers van 99,30 euro 152,43 euro. En beliep de korting bij een Tubize-koers van 86,50 euro meer dan 43 procent. Dat lijkt vandaag enkele kopers naar de ramsjbak van de Brusselse beurs te lokken, met de monoholding die 2,4 procent opveert naar 88,60 euro. UCB zelf gaat 'maar' 1 procent hoger naar 100,25 euro.

Ontex blijft na de teleurstellende beleggersdag midden december afbrokkelen en gaat weerom tot 1,3 procent lager naar 6,565 euro, een vers diepterecord. De luierfabrikant combineerde op 15 december een behoorlijk drastisch krimpscenario met een forse nieuwe waarschuwing - de tweede in goed twee maanden - over de kosteninflatie.

Sindsdien lijken ook de laatste trouwe beleggers de handdoek gegooid te hebben. Sinds 15 december verloor het aandeel 16 procent.

Ontex maakt midden 2014 een re-entry op de Brusselse beurs tegen 18 euro per aandeel. Beurshuis Kepler Cheuvreux loofde vorige week de maatregelen die de nieuwe CEO Esther Berrozpe neemt, maar wijst op de zware erfenis.

'We zijn positief verrast door de mate waarin het management bereid is terug te keren naar de roots van Ontex', schreef analist Karel Zoete. 'Maar het huidig management heeft een zeer kwetsbare business geërfd, met te veel schulden, te weinig prijszettingsmacht en een recordinflatie. De waardering is aantrekkelijk, maar alleen als de turnaround en de afslanking zoals gepland uitgevoerd kunnen worden.'

Grootste daler voorlopig op de Brusselse beurs: MDxHealth met een verlies van 2,5 procent tot 0,918 euro. Ook hier, net zoals bijna álle genoteerde bedrijven op de Brusselse beurs, zonder hard nieuws.

Maar geen nieuws is bij de specialist in prostaatkankerdiagnose - die sinds vorige maand ook op Nasdaq noteert - slecht nieuws. Meer dan twee jaar nadat MDxHealth een doorbraak gemeld had, is er met eindejaar nog altijd geen groen licht voor de terugbetaling van de prostaatkankertest SelectMDx door Medicare. Even veerde de hoop dit voorjaar op met een gunstig rapport van Medicare-adviseur Palmetto GBA, maar intussen blijft het wachten. Medicare is de cruciale ziekteverzekeraar van de overheid voor hoofdzakelijk gepensioneerde Amerikanen.