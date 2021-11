Brussel: de onderschatte weeskinderen van UCB

Het R&D-centrum van UCB in Eigenbrakel. Berenberg is vol lof over het stevig rendement dat de groep op haar onderzoeksuitgaven haalt.

De potentiële blockbusterstatus van Bimzelx is intussen een publiek geheim, maar volgens een nieuwe fan onderschatten beleggers het potentieel van UCB in 'weesaandoeningen'.

De Europese beurzen hebben moeite de rally weer op toerental te krijgen, nu Europese centraal bankiers aangeven dat ze niet blind zijn voor de inflatierisico's. Dit keer is de Brusselse beurs echter een positieve uitschieter, met voor de Bel20 een winst van 0,8 procent naar 4.184 punten.

Die Europese koploperstatus heeft de beursbarometer in belangrijke mate te danken aan een van zijn zwaargewichten, UCB . De biofarmatiegroep trekt 3,7 procent hoger naar 100,65 euro.

Berenberg start in een lijvig rapport de opvolging van vier middelgrote Europese farmabedrijven: het Belgische UCB, het Deense Lundbeck, het Franse Ipsen en het Zwitserse Vifor Pharma.

De favoriet, met een nipte voorsprong op Lundbeck, is UCB met een koopadvies en koersdoel van 124 euro. 'UCB is een kwaliteitsvolle midcap met bovengemiddelde winstgroei en superieur rendement op de onderzoeksuitgaven. Het bedrijf heeft meerdere katalysatoren klaar staan met verschillende middelen in de derde klinische testfase, wat de beurskoers de komende twaalf maanden een boost kan geven', schrijft het farmateam onder leiding van Diana Hae Won Na.

Schermvullende weergave De beloftevolle onderzoekspijplijn van UCB

De analiste is lovend voor de onderzoeksafdeling, die volgens haar ramingen een rendement van 11 procent op de investeringen levert. Dat is meer dan de kapitaalkosten, die ze inschat op 8 procent, en levert dus aandeelhouderswaarde op.

De potentiële blockbusterstatus van bimekizumab (Bimzelx), met sterke onderzoeksresultaten bij de behandeling van zowel reuma als psoriasis artritis zijn bekend. Bimzelx staat met die resultaten klaar om later dit decennium de estafette over te nemen van de huidige sterkhouder, het reumamiddel Cimzia.

De markt heeft lage verwachtingen rond de portefeuille weesgeneesmiddelen van UCB, gelet op de grote concurrentie. Goede testresultaten kunnen daar verandering in brengen. Diana Hae Won Na Berenberg-analiste

Minder bekend en geapprecieerd bij de belegger is volgens de Berenberg-analiste de portefeuille 'weesgeneesmiddelen' - medicijnen die inzetten op een aandoening waar geen effectieve behandeling voor beschikbaar is.

'UCB heeft een sterke pijplijn in weesaandoeningen met twee doelkansen in myasthenia gravis (de zeldzame spierziekte waar ook Argenx op inzet met efgartigimod, red.), met zilucoplan en rozanolixizumab. De markt heeft lage verwachtingen, gelet op de grote concurrentie. En dus zouden positieve onderzoeksdata in de derde klinische testfase voor zilucoplan, eind 2021, en roza, in de eerste helft van 2022, de verwachtingen van beleggers kunnen opkrikken', zegt Hae Won Na.

Minder goed vergaat het in de Bel20 Colruyt , dat opnieuw 0,9 procent afbrokkelt tot 41,66 euro, het laagste peil van het jaar. De supermarktketen is zo niet alleen de op een (Galapagos) na de slechtst presterende Bel20'er dit jaar, maar doet met een verlies van 14 procent ook veel slechter dan rivalen Ahold Delhaize en Carrefour (zie grafiek).

De jongste jaren kocht Colruyt iets minder gretig eigen aandelen in, al steeg het tempo van de inkopen de jongste weken weer. Die bulkinkopen van eigen stukken vormden jarenlang een bodembeschermer. Mede door teleurstellende resultaten is de beurskoers tot dicht tegen het laagste peil in zes jaar weggegleden.

Telenet blijft onder druk staan met een koersverlies van 2,6 procent naar 30,36 euro en concurreert zo met Colruyt om de weinig begeerde status van op een na slechtste Bel20'er in 2021.

Ook al is er een politiek akkoord over, het beurshuis HSBC acht in een update over de Belgische telecom de kans klein dat een vierde speler opdaagt. Analist Nicolas Cote-Colisson: 'We schatten de kans op een nieuwe speler klein in, zeker omdat minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) in oktober minder spectrumruimte dan verwacht heeft opzijgezet voor die nieuwe speler.'

De VOO-deal van Orange Belgium ziet de analist als een goede zaak voor het 'evenwicht' op de Belgische markt en een 'rationele' (lees: vrij hoge en dus cashflowbeschermende) prijszetting. Want de nummers twee en drie Telenet en Orange Belgium gaan elkaar nu in evenwicht houden als huurder van elkaars netwerken.