Brussel: de pechstrook raakt vol

Terwijl in Amsterdam de pandemiewinnaars elkaar in snel tempo opvolgen, staat in Brussel met Ontex, Befimmo en Galapagos de pechstrook van de beursrally stilaan vol.

Een hoopgevende - want kleiner dan gevreesde - krimp van de invloedrijkste Europese conjunctuurbarometer verschaft beleggers weer wat moed, na enkele mindere dagen.

En zoals steeds bij herwonnen optimisme, voeren de banken het herstel aan. Beleggers hopen dan immers op kleinere provisies voor probleemkredieten en bijgevolg hogere winsten én hogere dividenden eenmaal de Europese Centrale Bank post-pandemie de rem op de uitkeringen opheft. KBC trekt 1,7 procent hoger naar 58,44 euro. ING , dat al heel de week koopadviezen grossiert na het verrassend goede jaarrapport van nieuwe CEO Steven van Rijswijk, klimt nog eens 2,4 procent tot 8,86 euro.

Zeggen dat beleggers uitkijken naar het eerste rapport van de nieuwe Ontex-CEO Esther Berrozpe, volgende week woensdag, is een understatement. De luierfabrikant is met zijn wankele balans en lange reeks winstwaarschuwingen al een tijdje een favoriete schietschijf van shorters, het aandeel nadert een dieptepunt (zie grafiek).

Credit Suisse verwacht niet bijster veel van de resultaten over 2020. 'Wij vrezen dat de verkopen organisch met 3 procent gekrompen zijn in 2020, door de lagere vraag naar persoonlijke hygiëne (als gevolg van de pandemie, red.) en de hevige concurrentie op de cruciale Mexicaanse markt. Voeg daar tegenzittende wisselkoersen (vooral Braziliaanse real en Mexicaanse peso, red.) aan toe en je hebt een krimp van 11 procent in de gerapporteerde cijfers', besluit analist Faham Baig.

Baig vreest dat in het vierde kwartaal dee winstmarge met 2,4 procentpunt zal gekrompen zijn, tot 9,8 procent, door een mix van krimpende omzet, tegenzittende wisselkoersen én hogere marketinguitgaven die ruim zwaarder doorwegen dan de doorgevoerde kostenbesparingen.

De analist raamt dat Ontex nu tegen minder dan 7 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda) noteert, terwijl beleggers het meest vergelijkbare bedrijf - de Zweedse reus Essity - op bijna 10 keer de bedrijfswinst waarderen. 'Die kloof van 30 procent is een terechte weerspiegeling van de lage returns die Ontex haalt in een sector met relatief slechte groeivooruitzichten'.

Gisteren nabeurs kwam nog een bedrijf dat (veel) betere tijden gekend heeft met de jaarcijfers over 2020: Befimmo . De pandemie trof de beurskoers van de kantorenspecialist midscheeps, in die mate dat beleggers nu een korting van 43 procent op de netto-actiefwaarde verrekenen.

Afscheidnemend CEO Benoît De Blieck kwam niettemin met vrij optimistische vooruitzichten - op lange termijn ) en deelde subtiel een sneer uit aan de dramaqueenbeleggers die de doom & gloom van de lege kantoren tot de eeuwigheid in de koers lijken te prijzen. In reactie op de 252 miljoen aan kantoren die Befimmo tegen 'de billijke waarde' - zonder te braderen dus - kon verkopen:

Dit bewijst dat rechtstreekse vastgoedinvesteerders zich geen vragen stellen bij de toekomst van kantoren Benoît De Blieck Befimmo-CEO

KBC Securities is best gecharmeerd, al blijft het advies tot nader order 'afbouwen'. Dit ondanks de op zijn zachtst gezegd weinig begeesterende vooruitzichten voor 2021 van de kantoorspecialist. Analisten Wido Jongman en Joachim Vansanten: 'Voor dit jaar wordt een courante winst per aandeel voorspeld van 2,10 euro per aandeel, dat is een kwart lager dan over 2020 en een stuk lager dan de consensus'.

Toch denken de analisten dat de prognose ruimte laat voor opwaarts potentieel. 'De prognose telt 220 miljoen aan verkopen mee, maar slechts 58 miljoen herinvesteringen. Het management heeft echter duidelijk aangegeven te willen investeren, dus we zien de 2,10 euro als een vloer.'

Op langere termijn vindt het beurshuis het positief dat Befimmo de intentie heeft om 25 à 75 procent van het kapitaal van ZIN, het grote project in de Brusselse Noordwijk, voor extern kapitaal open te stellen. 'Befimmo wil de portefeuille sneller dan verwacht verversen en dit kan een keerpunt vormen voor de beleggersperceptie, ondanks de moeilijke kantoormarkt'.

Befimmo wil de portefeuille sneller dan verwacht verversen en dit kan een keerpunt vormen voor de beleggersperceptie KBC Securities

Beleggers focussen echter op de sombere outlook voor 2021. En dus brokkelt Befimmo nog eens 2,9 procent af tot 33,30 euro. Dat is maar nipt boven het diepterecord van 33,15 euro uit november.

Kortom: op de Brusselse beurs zijn toch een aantal bedrijven op de pechstrook van de rally geparkeerd. Dit in contrast met Amsterdam, dat met Adyen, Flow Traders, Just Eat Takeaway en de chipmachinebouwers ASMI, ASML en BESI flink wat pandemiewinnaars in huis heeft.

Er kwam gisteren nabeurs trouwens nog een gehavend bedrijf met de jaarcijfers over 2020: Galapagos .

Over het voorbije jaar incasseerde de biotechgroep twee mokerslagen: de Amerikaanse poortwachter FDA ontzegde het verhoopte goudhaantje filgotinib de toegang tot de meest cruciale markt ter wereld. En alsof dat niet volstond moest Galapagos met partner Gilead de stekker trekken uit het verst gevorderde onderzoek, onderzoek dat Galapagos post-filgo verse moed had kunnen geven.

Maar de Mechelaars hebben een strohalm, en een vrije dikke bovendien: 5,2 miljard euro op de bank per 31 december. Méér dan de huidige beurswaarde van 4,5 miljard euro. Al moet daar meteen bij dat de cash op de bank bij het gros van de biotechbedrijven een 'moving target' is, gelet op de cash die het lopende onderzoek verbrandt in afwachting van de verhoopte latere commerciële lancering.

Een prognose voor de cash burn in 2021 is er nog niet, omdat Galapagos alle kosten en ook het onderzoeksplatform tegen het licht houdt. 'We zullen onze O&O-portefeuille herbekijken', zegt CEO Onno van de Stolpe.

Eerder had van de Stolpe toegegeven dat Galapagos nu met een kloof in de ontwikkelingspijplijn zit. Maar ook dat de goede gevulde bankrekening opties verschaft voor een doorstart: 'We hebben 5 miljard cash op de bank. Dat is een luxepositie. We kunnen overnames doen, of een onderzoek in de laatste studiefase inlicentiëren. Dat is de snelste weg.'

Voorlopig kan het beleggers niet vermurwen: Galapagos brokkelt 1,1 procent af tot 68,18 euro.