Brussel: de rode zee is even terug, de groene vlekjes ook

We leken dinsdagochtend even een paar maanden terug in de tijd geflitst, met Proximus en Colruyt als groene vlekjes in een rode Bel20. Nu de beursrally even stokt, opteren beleggers weer voor die twee klassieke rotsen in de branding. Zij het niet in de extreme mate zoals halverwege maart, toen de Bel20 na een hallucinante neerwaartse rit het dieptepunt naderde.