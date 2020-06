Brussel: de sterren van de beursvloer

Een opflakkering van het virus kan de Europese beurzen nauwelijks deren. Brussel is uitblinker met dank aan de twee sterren van de beursvloer in 2020.

Een opflakkering van het coronavirus in onder meer Duitsland kon beleggers maandag maar even deren. Deutsche Bank-hoofdstrateeg Jim Reid merkt op dat het niet meteen duidelijk is of de opstoot iets is waar beleggers zich zorgen over moeten maken, dan wel een logisch gevolg van de heropstart van de economie in grote delen van de wereld.

En beleggers blijven er vooral vanuit gaan dat de zelden gezien stimulus dit jaar vanaf de tweede jaarhelft een fors herstel van de economie zal aanvuren. 'De marktimpact (van de opflakkering red.) is niet zo groot door de enorme stimulus van centrale bank en overheden', stelt JPMorgan-hoofdeconoom Bruce Kasman. 'De Amerikaanse overheid zal dit jaar volgens onze raming 4.700 miljard verse schulden uitgeven, tot nog toe heeft de Federal Reserve al 1.800 miljard dollar van die schulden opgekocht'.

De Bel20 koerst rond de middag 0,6 procent hoger op 3.396 punten.

De sterren van de eerste jaarhelft zijn ook de sterren van de beursdag: biofarmaciegroep UCB en biotechnologiegroep Argenx . UCB gaat 3 procent hoger en noteert nu sinds nieuwjaar op 47 procent winst. Voor Argenx beloopt de jaarwinst 44 procent, met een dagspurtje van bijna 6 procent.

+47% Bime up, Scotty! UCB noteert bijna de helft hoger sinds nieuwjaar, mede dankzij sterke onderzoeksresultaten voor het experimentele middel bimekizumab

UCB charmeerde vorige week nog met uitstekende onderzoeksresultaten rond het potentiële psoriasismiddel bimekizumab. De opvolging lijkt dus klaar te staan, terwijl de jaarcijfers al bewezen dat de huidige sterkhouder - reumamiddel Cimzia - nog lang niet versleten is. Argenx scoorde eerder deze maand met erg sterke onderzoeksresultaten rond zijn goudhaantje, efgartigimod, bij de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis.

Grootste daler in Brussel is in de middaghandel bouw- en baggergroep CFE , met een verlies van 4,6 procent naar 60,80 euro. CFE-grootaandeelhouder AvH laat 4 procent liggen tot 118 euro.

Kepler Cheuvreux knipt in het koersdoel van beide. Dat voor CFE gaat van 116 naar 87 euro, al blijft het advies wel 'kopen'. 'We zien de bouw- en baggermarkt maar heel traag herstellen, maar op middellange termijn blijven windmolenparken een belangrijke groeipool en op lange termijn kunnen diepzeemineralen en waterstof een groeimotor worden', luidt het bij het beurshuis.

Bij AvH gaat het koersdoel van 160 naar 124 euro. De investeringsmaatschappij verdwijnt zo ook van de kooplijst, met een 'houden'-advies. 'De portefeuille biedt deels weerstand voor de coronacrisis, maar is niet immuun', vat Kepler samen. Voor heel 2020 verwachten de analisten een ruim 40 procent lagere nettowinst. Exclusief meerwaarden voorspellen ze een nettowinst van 156 miljoen euro, tegenover 282 miljoen in 2019.

Een opvallende stijger in Brussel is Kinepolis , met 4,6 procent winst naar 39,75 euro. De bioscoopuitbater wordt door beurshuizen en beleggersbladen naar voren geschoven als een van de favorieten voor de tweede jaarhelft.

KBC Securities is gecharmeerd door de teen die Care Property Invest in het Spaanse water steekt. De specialist in zorgvastgoed strijkt neer in Spanje en zegt in te spelen op de sterke vergrijzingsgolf in het Zuid-Europese land.