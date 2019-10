Brussel: de vacature te veel van Bpost

'Een succesvolle turnaround van Radial is cruciaal voor de duurzaamheid van het dividend, zelfs op een lager peil', schrijft ING-analist Marc Zwartsenburg. 'Dat er nu drie topmanagers vertrokken zijn op een jaar tijd is niet geruststellend, zeker nu het bedrijf in volle transformatie zit'.

Deutsche Bank schuift UCB naar voor als favoriete Europese midcap. 'Wij denken dat de overname van Ra Pharmaceuticals aantrekkelijk is voor aandeelhouders, via de toevoeging van een potentieel geneesmiddel in de derde klinische testfase dat mogelijk in 2022 gelanceerd kan worden. De bestaande marketing en sowieso geplande investeringen in rozanolixizumab (het eigen potentieel myasthenia gravis-middel van UCB, red.) kunnen daar een hefboom op zetten', stelt analist Richard Parkes. 'Maar het meest belangrijke is dat de deal ons vertrouwen sterkt dat de groep in de periode 2021-2026 weer met groei kan aanknopen. De huidige beurskoers, die tegen 13 keer de winst noteert, weerspiegelt dat potentieel niet'.