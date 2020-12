Brussel: de vrouw van 20 miljoen

Een kerstcadeau voor de moegetergde aandeelhouders van Ontex: de eerste stap voor de turnaround is gezet en heet Esther Berrozpe.

Hoe meer de voorganger verguisd werd, hoe groter louter de benoeming van een nieuwe bezem bij beleggers voor opluchting kan zorgen. Meest extreem voorbeeld in de recente Brusselse beursgeschiedenis is AB InBev: toen de biergigant in december 2002 aankondigde dat de Amerikaan John Brock de in de City zeer slecht aangeschreven Canadese CEO Hugo Powell zou opvolgen, steeg het beurswaarde van het toenmalige Interbrew in één trek 720 miljoen euro.

Zo'n vaart loop het uiteraard niet bij Ontex aangezien de luierfabrikant vele malen kleiner is dan de bierreus, maar toch kunnen we Esther Berrozpe de vrouw van 20 miljoen noemen. Met een spurtje van 2,8 procent tot 10,70 euro, goed voor 20 miljoen extra beurswaarde, onthalen opgeluchte beleggers haar benoeming tot CEO.

De Baskische komt aan boord bij de luiergroep op het ogenblik dat het beleggersvertrouwen er onder nul zit. Het aandeel noteert twee derde onder de recordkoers van 2016 en 40 procent onder de 18 euro waartegen Ontex in 2014 zijn tweede carrière op de Brusselse beurs maakte. Luidens beurswaakhond FSMA is Ontex het meest geshorte aandeel van de Brusselse beurs: 4,3 procent van de aandelen zit bij beleggers die op een verdere koersdaling mikken. Dat is exact het dubbele van het op één na meest geshorte aandeel, Euronav (2,15%).

Na een lange reeks winstwaarschuwingen, een gevolg van overnames die de schuld de hoogte injoegen maar niet of onvoldoende renderen, kostte een aandeelhoudersrevolte deze zomer CEO Charles Bouaziz de job.

Bank of America-analiste Eva Quiroga hervatte vorige week de opvolging van Ontex met een lauw advies ('neutraal'), ook al erkende ze dat de luierfabrikant tegen 8 keer de verwachte winst over boekjaar 2021 veruit het goedkoopste aandeel in de sector is. 'Een turnaround zal tijd vergen, zeker zolang het wachten is op de naam van de nieuwe CEO en CFO', stelde de analist. Met de benoeming van Berrozpe is alvast fase 1 van de turnaround ingezet.

'We zijn tevreden met deze benoeming en rekenen op duidelijker strategische keuzes in de toekomst', stelt Degroof Petercam-analist Fernand de Boer. Hij hanteert een koopadvies en koersdoel van 14 euro. Nu de - gepasseerde - interim-CEO Thierry Navarre de eer aan zichzelf houdt zag Ontex op korte tijd CEO, CFO én COO vertrekken. Ook hier is een zilveren randje: 'Dat geeft Berrozpe meer bewegingsruimte', stipt de Boer aan. De analist merkt op dat Ontex nu 40 procent goedkoper dan de sector noteert. Anders gesteld: als de nieuwe CEO er nog maar in slaagt 'haar' aandeel tot het sectorgemiddelde op te tillen, is er al enorm koerspotentieel.