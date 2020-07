Brussel: de wankele rots in de branding

Op de eerste van drie drukke resultatendagen ontgoochelt uitgerekend de meest stabiele Bel20'er: Elia.

Aan de Bel20 kun je het niet echt aflezen dat de Belgische beleggers deze ochtend een eerste van drie dagen spervuur van bedrijfsresultaten afgevuurd kregen. De beursbarometer noteert zo goed als vlak op 3.435 punten.

Een evolutie die een ware aardschok camoufleert. Elia , doorgaans de voorspelbaarheid zelve met zijn resultaten en daarom doorheen de beurscrisis een rots in de branding, ging onder de lat door met zijn halfjaarrapport. De netbeheerder tuimelt 3,5 procent naar 94,40 euro.

De Duitse dochter 50Hertz presteerde als vanouds sterk. Maar tegen meer dan 25 keer de verwachte nettowinst impliceerde de sterk gestegen beurskoers perfectie en die perfectie was dit keer niet op de afspraak. 'De nettowinst kwam uit op 1,76 euro per aandeel, wij rekenden op 1,97 euro', merkt ING-analist Quirijn Mulder op. De winstbijdrage van de Belgische dochter Elia Transmission viel tegen en de Britse stroomconnectie Nemo dook in het rood, door de uitkering van een dividend aan de Britse netbeheerder National Grid.

Mulder handhaaft zijn 'houden'-advies en koersdoel van 93 euro. 'Bij de huidige koers noteert het aandeel tegen een forse premie ten opzichte van de sector en is het dividendrendement onder 2 procent gezakt.'

Ook KBC Securities plaatst vraagtekens bij de stevige waardering. 'In april hebben we ons advies tot houden verlaagd, omdat volgens analist Bart Cuypers de koers al integraal rekening hield met de verwachte groei van de komende vijf jaar', zegt analist Bart Cuypers. 'Het langetermijnverhaal is wel intact, dus blijven beleggers best alert mocht de koers te fors terugvallen'.

Solvay koerst ondanks het relatief meevallende kwartaalrapport na een positieve outlook nu 3,5 procent lager. Een factor daarbij is de sombere outlook van de Duitse branchegenoot BASF.

Maar de Belgische chemiereus zelf kon niet alle analisten overtuigen. Beurshuis Baader-Helvea handhaaft zijn verkoopadvies en koersdoel van 65 dollar. Analist Markus Mayer looft weliswaar de forse kostenbesparingen die CEO Ilham Kadri doorvoert, maar hij ziet toch niet snel beterschap. 'De negatieve impact van de meer dan 10 procent lagere verkoop in olie & gas, luchtvaart, elektronica en auto's - sectoren die samen meer dan 35 procent van de omzet vertegenwoordigen - zal het bedrijf ook in de tweede jaarhelft en in 2021 treffen', oordeelt hij.

Wél unaniem lof oogst Françoise Chombar. De CEO van Melexis legde met haar autochipontwikkelaar een kleiner dan gevreesde krimp voor in het pandemiekwartaal, stelt duidelijk dat het dieptepunt nu achter de rug is én gunt aandeelhouders een stevig interimdividend van 1,30 euro bruto in oktober.

Elke crisis zijn opportuniteit en KBC Securities stipt aan dat de zware klappen die de autobranche incasseerde dat in zekere zin voor Melexis zijn. 'In het tweede kwartaal presteerden de chips voor andere sectoren goed, waardoor ze nu goed zijn voor een 14 procent van de omzet. De langetermijnambitie is 20 procent', merken analisten Ruben Devos en Guy Sips op. Chombar mikt vooral op aanverwante sectoren, zoals alles dat met mobiliteit te maken heeft (e-bikes, drones ...) en de automatisering van huizen, kantoren en fabrieken.