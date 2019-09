Brussel: de wondermaand van Sofina

1 miljard extra beurswaarde zonder concreet nieuws. Dit kan alleen het discrete Sofina zijn.

De opvallendste stijger in een vlakke Bel20 - de Brusselse beursbarometer noteert licht lager op 3.708 punten - is Sofina . Bij een al vrij stevig handelsvolume van 7.600 stuks koerst de holding opnieuw 1,3 procent hoger naar 204 euro. Daarmee noteert de spilholding van de familie Boël op een - zoveelste record.

Een concrete aanleiding lijkt er net als de klim van de voorbije weken niet meteen te zijn. Wel een voortzetting van de (internationale) ontdekking, met dank aan de winst op de Indiase e-commercespeler Flipkart, van een aandeel dat tot begin 2018 nog zowat het best bewaarde geheim van de Brusselse beurs was en het boerenjaar 2018.

Op een maand tijd is de beurskoers van Sofina zo met 16 procent aangedikt en is de beurswaarde van 6 naar 7 miljard gestegen. Dit eigenlijk zonder hard nieuws, behalve dan de relatief kleine investering in een Franse cosmeticagroep. De nieuwsbrief die de holding eind juli stuurde onderstreepte wel dat na boerenjaar 2018 ook 2019 zich sterk aandient.

De korting die het aandeel ten opzichte van de intrinsieke waarde biedt, is zo bijna weggesmolten. KBC Securities becijferde in zijn jongste update de intrinsieke waarde op 211,4 euro per aandeel, Sofina zelf hield het op 208 euro per aandeel.

Elders in de Bel20 zijn grote bewegingen schaars. AB InBev gaat na de stevige klim op vrijdag een bescheiden 0,4 procent lager naar 86,72 euro. De Aziatische dochter van de bierreus startte de beurscarrière in Hong Kong met een stevige winst. Maar nu het aandeel meer dan 50 procent hoger noteert sinds nieuwjaar, lijken beleggers het even wijselijk om een adempauze in te lassen.

Voedingsgroep Ter Beke is met een winst van 2,4 procent, een van de grootste stijgers op de Brusselse beurs. Dat heeft mogelijk te maken met de start van de opvolging van het jarenlang relatief weinig opgevolgde aandeel door Kepler Cheuvreux. Het advies start met 'houden', het koersdoel ligt op 136 euro. Dat geeft een opwaarts potentieel van 9 procent.

Analist Kris Kippers ziet een jaarlijkse omzetgroei van 2,4 procent tot 2021. De groei is beperkt door de prijsdruk die wordt opgelegd door de supermarkten. De brutobedrijfswinst (ebitda) ziet Kippers jaarlijks met 3,6 procent stijgen tot 2021. 'Ter Beke heeft de capaciteit, omvang en expertise om middels innovatie de prijsdruk te counteren.'

Centjes

Voor de rest domineren centjesaandelen de handel. Nu revisor Deloitte, zij het nog altijd met voorbehoud, zijn langverwachte oordeel over de jaarcijfers van Nyrstar klaar heeft, laat beurswaakhond FSMA voor het eerst in drie maanden weer handel in het aandeel toe.

Pro memorie: de aandeelhouders van de zinkspecialist zijn door de broodnodige schuldherschikking de facto onteigend, nu alle operationele activiteiten voor één symbolische euro zijn overgeheveld naar Trafigura. Het beursgenoteerde Nyrstar is zo een monoholding geworden, met als enige actief een belang van 2 procent in het 'nieuwe Nyrstar'. Wat rest is beursgenoteerd wrakhout, dat door een extern onderzoeksbureau op 0,14 euro per aandeel wordt gewaardeerd.

Die 0,14 euro was ook de koers waaraan de handel even na de middag hervat werd. Intussen volgde een relatief herstel, waardoor het aandeel nog 12 procent lager noteert op 0,1675 euro.

Die koers is optisch nog altijd een stuk hoger dan Crescent , dat 4 procent hoger noteert op 0,0354 euro. Grootaandeelhouder Eric Van Zele neemt een belangrijk deel van de schulden van het al jaren kwakkelende technologiebedrijf over, maar in ruil worden de kleine aandeelhouders opnieuw fors verwaterd via de uitgifte van een flink pak nieuwe aandelen.