Brussel: de zwarte doos van Galapagos

Bij een herstellende Bel20 krijgt Galapagos een zeldzaam tik(je), nu rivaliserend middel Rinvoq van AbbVie in de VS met een grote waarschuwing door het leven moet. Zo'n black box warning is ook wel nodig voor wie de nieuwe CEO (m/v) van Bpost wil worden.

Met dank aan de hoop dat centraal bankiers later deze week - nog maar eens - een extra blik stimulus in het vooruitzicht zullen zetten, boeken de Europese beurzen herstel. De Bel20 klimt 0,7 procent naar 3.521 punten.

Colruyt koerst 0,9 procent lager op 45,64 euro. Het is toch even knipperen met de ogen: Morgan Stanley hervat onder een nieuwe sectoranalist de opvolging van de supermarktketen met een 'neutraal' advies. en koersdoel van 43,40 euro. Daarmee is de stemming onder analisten nu iets minder pikzwart: persbureau Bloomberg telt nog altijd nul koopadviezen, maar tegenover 16 verkoopadviezen staan nu toch al drie neutrale adviezen.

Colruyt tartte in 2018 de wetten van de zwaartekracht door ondanks het veelvoud van verkoopadviezen het ene na het andere record neer te schrijven. Maar dat veranderde in juni: toen maakte de supermarktketen op de beurs de grootste tuimelperte sinds de beursgang in 1977, na zwaar teleurstellende resultaten en een waarschuwing dat de marges onder druk zullen bljiven staan.

Analiste Maria-Laura Adurno vreest dat Colruyt zowel op de Belgische thuismarkt als in Frankrijk - waar de groep nog altijd niet rendabel is - met scherpe concurrentie en dus druk op de marges krampt. Toch luidt het advies neutraal', omdat de stevige cashflow via gebeurlijke nieuwe bulkinkopen van eigen aandelen een bodem onder de koers kan leggen.

De Amerikaanse FDA heeft vorige week Rinvoq/upadacitinib van de Amerikaanse farmareus Abbvie goedgekeurd als middel tegen reumatoïde artritis. De goedkeuring was verwacht. Rinvoq is net als het concurrerende filgotinib van Galapagos een JAK-remmer, naar de enzymen (Janus-Kinases) waarop de medicijnen zijn gericht. Het beurshuis Jefferies wijst erop dat de goedkeuring van Rinvoq gepaard gaat met een zogeheten black box warning voor thrombose. Een black box warning is een waarschuwing voor ernstige nevenwerkingen.

Analist Peter Welford van Jefferies: 'Mogelijk vindt de FDA thrombose een risico dat op alle JAK-remmers, ook al behaalt filgotinib de beste veiligheidsresultaten.' Het is de bedoeling dat filgotinib als vierde JAK-remmer naar de markt komt.

Welford rekent op 6 miljard dollar piekomzet in filgotinib waarvan de helft voor reuma. Recent verlaagde hij het advies voor Galapagos van kopen naar houden, omdat de monsterdeal met Gilead elke overnamepremie voor 10 jaar wegneemt. Welford hanteert een koersdoel van 180 euro.

Het aandeel Galapagos krijgt door de 'black box' voor de grote rivaal een tikje: het aandeel gaat 2 procent lager naar 151,65 euro.

Volgens Ruben Devos, analist van KBC Securities, wordt het moeilijk om tegen begin 2020 een goede opvolger te vinden voor Koen Van Gerven bij Bpost . Hij verwijst naar het loonplafond dat de overheid enkele jaren terug heeft ingevoerd, en wat overigens de reden was van het vertrek van voorganger Johnny Thijs in 2014.

Nochtans staat de opvolger van Van Gerven een moeilijke taak te wachten. Devos herinnert eraan dat de winstverdeling tussen brieven en pakjes nog steeds 80/20 is, terwijl de vooruitzichten voor het briefverkeer er beroerd uitzien. 'De nieuwe CEO moet een evenwicht vinden in de belangen van alle stakeholders, want Bpost heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol te spelen.'

Volgens Devos hangen de vooruitzichten van Bpost af van twee sleutelfactoren. Eén, het succes van het alternatieve distributiemodel om brievenpost en pakjes efficiënter te verdelen. Twee, een geslaagde turnaround bij het Amerikaanse Radial, met name een stijging van de brutowinst (rebitda) met 80 à 100 miljoen dollar in vier jaar tijd.