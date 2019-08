Brussel: decenniumvulkanen en varkenspest

Alsof 'man-made' rampen zoals handelsconflictenniet erg genoeg zijn, plagen ook natuurrampen beursgenoteerd Brussel.

Opnieuw een opdoffer voor Sipef .Een nieuwe uitbarsting van Ulawun, een supervulkaan - één van de 16 'decenniumvulkanen' in de wereld - op Papoea Nieuw-Guinea, zal zwaar op de winst inhakken. De asregen heeft zware schade aangericht op de lokale plantages van de palmoliegroep. 950 hectare is dusdanig aangetast dat het twee jaar zal duren eer ze weer vruchtentrossen met normale opbrengst zullen produceren.

De impact op de winst voor belastingen van Ulawun is zo'n 14 miljoen dollar. Een serieuze hap voor een plantagegroep die het al moeilijk heeft de lagere prijzen voor palmolie. Op de aandeelhoudersvergadering in juni waarschuwde Van Hoydonck al voor een duidelijke lagere winst in 2019.

En dat bovenop een moeilijk 2018, toen de courante nettowinst al twee derde kromp naar 22,7 miljoen dollar. Met andere woorden: veel winst zal er met de extra impact van Ulawun dit boekjaar niet overschieten. Dat beaamt Van Hoydonck:

Dat is een juiste redenering. Het zijn harde tijden François Van Hoydonck CEO Sipef

Het resultaat: het aandeel Sipef koerst 3,3 procent lager naar 40 euro en zakte eerder op de beursdag naar het laagste peil sinds 2010.

Sipef worstelt met Ulawun, Ter Beke met de varkenspest. De voedinsgroep worstelde al met de Chinese varkenspest, KBC Securities stipt aan dat door varkenspest in Oost-Europa de prijzen voor varkensvlees nog meer in de lift zitten.

Analist Guy Sips verlaagt daarom het advies voor Ter Beke van 'bijkopen' naar 'houden', het koersdoel zakt van 155 naar 125 euro.

Varkensvlees is één van de belangrijkste grondstoffen voor Ter Beke. Bij de voorstelling van de jaarcijfers over 2018 beloofde CEO Francis Kint een brutobedrijfswinst (ebitda) die zou stijgen vergeleken met de 50,2 miljoen euro over boekjaar 2018. Dat zal volgens Sips nu moeilijk worden. De analist knipt de winstprognose met 2,5 miljoen bij tot 47,9 miljoen euro. De verwachte nettowinst per aandeel zakt van 6,4 naar 5,4 euro per aandeel.

Het aandeel Ter Beke zakt 3 procent naar 115 euro, wat gelet op de huidige winstprognose van KBC Securities nog altijd een stevige 21 keer de verwacht nettowinst is.

Heineken vs AB InBev

AB InBev koerst 0,8 procent lager naar 86,94 euro. De brouwer heeft er een sterke rally van meer dan 50 procent op zitten tot nog toe in 2019. De zorgen over de schuldenberg die het aandeel in 2018 nog midscheeps troffen, kon het management dit jaar vakkundig in de kiem smoren.

Eerst met de 'moeder aller schuldherfinancineringen', die de 100 miljard dollar schulden netjes tot ver in de toekomst spreidde, vervolgens met de verkoop van de Australische dochter voor een zeer stevige prijs.

UBS vindt de rally nu welletjes geweest en verlaagt het advies van 'kopen' naar 'neutraal'. 'Na de koersstijging met meer dan 50 procent dit jaar noteert het aandeel nu tegen een kleine premie ten opzichte van de sector', merkt analist Nik Oliver op.

Hij stipt bovendien aan dat na de sterke groei in het tweede kwartaal de outlook moeilijker wordt, onder meer door de moeilijker economische omgeving in een belangrijke markt als Mexico. Bovendien zal de concurrentie in China toenemen, wat ook andere analisten al aanstipten.

Daarbij verwijst de UBS-analist naar de deal die Heineken sloot met Chinees marktleider CR Beer. 'China Resources Beer heeft 25 procent van de markt, maar zijn portefeuille miste een merk dat in het duurdere segment kon concurreren met Budweiser van AB InBev. Heineken van zijn kant slaagde er ondanks de grote naambekendheid lange tijd niet in meer dan 1 procent marktaandeel te verwerven, deels door een zwak distributienetwerk. De joint venture tussen de twee is dus voordeling voor beide en nadelig voor AB InBev.'

Ondanks de moeilijke dag voor zwaargewicht AB InBev komt de Bel20 even op adem na twee bloedrode dagen, met 0,2 procent winst naar 3.532 punten. Grootste stijger is Argenx , met een klim van 4,4 procent tot 124,20 euro.

Volgende week dinsdag is de Gentse biotechgroep te gast is op de conferentie van beurshuis Wedbush Securities in New York. De presentatie van CEO Tim Van Hauwermeiren kan om 10.55 uur lokale tijd, 16.55 uur onze tijd, live via webcast gevolgd worden via de site van de Gentse biotechnologiegroep.