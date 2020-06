Brussel: een beursdag om U tegen te zeggen

De Brusselse beursbarometer Bel20 houdt bij de Europese verkoopgolf goed stand, met dank aan UCB en Umicore.

Na de scherpe rally sinds maart zijn beleggers bloednerveus voor elk signaal dat het coronavirus potentieel heropflakkert, wat meteen het scenario voor een snelle heropening en dus stevig economisch herstel in de tweede jaarhelft op losse schroeven zou zetten.

Minder gunstige Amerikaanse coronastatistieken én een opflakkering in Peking laten dus een verkoopgolf over de Europese beurzen rollen. Maar: de Bel20 houdt zich kranig met een winst van 0,4 procent naar 3.310 punten. Een prestatie om U tegen te zeggen. Twee keer zelfs.

Eerst Umicore , dat 4,7 procent hoger wipt naar 43,68 euro. Beleggers zijn vooral aangenaam verrast dat de materialengroep in de update voorbeurs aangeeft dat de bedrijfswinst over de eerste jaarhelft grosso modo op het peil van 2019 zal liggen, rond 240 miljoen euro dus.

'Dat is duidelijk beter dan verwacht', merkt ING-analist Stijn Demeester op. 'De analistenconsensus lag tot nog toe op 190 miljoen euro en is dus zowat een kwart te pessimistisch. Het is duidelijk dat vooral de afdeling recyclage (de 'bovengrondse mijnbouwer' in Hoboken die allerhande metalen uit afgedankte elektronica recycleert, red.) erg sterk presteert'.

'Bij de huidige metalenprijzen verwachten we zeer sterke resultaten voor onze recyclage-afdeling', bevestigde CEO Marc Grynberg op de telefonische conferentie met analisten, al wou hij op vraag van een analist van beurshuis HSBC niet gezegd hebben dat de tak recordcijfers zal kunnen voorleggen.

Ook in 2019 compenseerde de recyclagetak de 'hipsterafdeling' van de groep, de tak die wereldmarktleider is in kathodematerialen voor herlaadbatterijen van elektrische auto's.

Die tak heeft het moeilijk door de crisis in de autosector. Idem voor de derde tak, die autokatalysatoren levert en daar samen met het Britse Johnson Matthey wereldmarktleider in is. 'Ik kan bevestigen dat de afdeling rendabel zal blijven in de eerste jaarhelft, zij het bescheiden', zegt Grynberg.

Eén van de Belgische aandelen die de coronacrash helemaal verteerd heeft, is UCB . De biofarmaciegroep bewees begin dit jaar dat huidig stermiddel Cimzia (reuma) nog lang niet versleten is en intussen wordt nijver aan de opvolging gewerkt.

Vrijdagavond meldde UCB in de marge van de (virtuele) jaarvergadering van Amerikaanse dermatologen sterke onderzoeksresultaten voor het experimentele middel bimekizumab bij de behandeling van de huidziekte psoriasis. 'Bime' scoorde bij het resultaten voor het huidherstel goed, zowel tegenover de placebo als tegenover rivaal en marktleider Stelara van Johnson & Johnson.

Jefferies-analist Peter Welford toont zich vooral onder de indruk van de 'PASI 100'-scores, namelijk het aantal patiënten dat volledig herstel van de opperhuid boekte. 'Volgens ons verhoogt dit de kans dat bimekizumab potentieel superieur is aan Cosentyx (het Novartis-middel dat de meest te duchten rivaal is, red.). Als dat zo is, dan verhogen we onze geraamde piekverkopen voor bimekizumab van de huidige 1,5 miljard naar meer dan 2 miljard euro, wat een extra 2 euro per aandeel zou toevoegen aan het koersdoel'.

De data over de directe vergelijking met Cosentyx, in de 'BE-RADIANT' test, worden normaal gezien eind juli gepubliceerd. In afwachting handhaaft Welford zijn koopadvies en stevig koersdoel van 107 euro. Welford merkt wel op dat psoriaris een zeer concurrentiële markt is en de geraamde piekverkopen vooral komen uit de behandeling van psoriasis artritis en de gewrichtsziekte AS.

Ook Degroof Petercam-analist Thomas Guillot merkt op dat 'bime' nu een stevige kans maakt beter te scoren dan Cosentyx volgende maand, wat ook nodig zal zijn om indruk te maken in een markt met scherpe concurrentie. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 100 euro.

Een koersdoel dat met de huidige recordkoers ei zo na is bereikt: UCB trekt een spurt van bijna 13 procent naar 99 euro.

Euronav noteert vandaag zonder het recht op het kwartaaldividend. En die coupon is met bruto 81 dollarcent, zeer royaal. Afgezet tegen de slotkoers van vrijdag, 8,89 euro, vertaalt het kwartaaldividend van omgerekend 72 eurocent zich in een rendement van bruto meer dan 8 procent. Door de coupon zakt het aandeel 8 procent naar 8,17 euro.

Ook het tweede kwartaal kondigt zich sterk aan gelet op de enorme opslagvraag naar tankers die er in april bij de crisis op de oliemarkt was. Sindsdien hebben de olietankertarieven hun reputatie van extreme volatiliteit alle eer aangedaan, met een zeer scherpe terugval. Met andere woorden: beleggers extrapoleren best niet de sterke eerste jaarhelft voor Euronav te ver in de toekomst.

Jefferies krikt het koersdoel van Bpost op van 'verkopen' naar 'houden' . Het koersdoel ligt op 6 euro. Jefferies schat dat Bpost in het tweede kwartaal de volumes in binnenlandse pakjes met 30 procent ziet stijgen. Jefferies denkt ook dat de Amerikaanse Radial profiteerde van de lockdown, doordat kleine winkels plots een online-aanbod moesten creëren. Ze kunnen daarbij een beroep doen op Radial.

Voor heel 2020 verwacht Jefferies een bedrijfswinst (ebit) van 200 miljoen euro, wat 9 procent minder is dan een vorige prognose. Jefferies vindt de waardering stilaan aantrekkelijk. Het beurshuis verwijst onder meer naar een verwacht brutodividendrendement over 2021 van 9,8 procent.

Al bij al een lauw advies en lauwe fanmail, maar voor een zwaar afgestraft aandeel is dat genoeg: Bpost herstelt 4,3 procent naar 5,98 euro.

De baanwinkelspecialist Retail Estates kwam vrijdagavond met vertraging met resultaten over het boekjaar tot 31 maart. De vertraging kwam er omdat CEO Jan De Nys beleggers meer duidelijkheid wou geven over de onderhandelingen met de huurders, die vaak zwaar getroffen zijn door de 'lockdown' in april en mei.

De nettohuren moeten door de coronacrisis met meer dan 15 procent dalen vooraleer we aan het dividend moeten raken Jan De Nys Retail Estates

Uiteindelijk was er een deal met de huurders van 493 panden plus 22 cafés, wat 5,7 miljoen huur zal kosten. Met 43 winkelpanden, waaronder de 28 Brantano-panden van het zwalpende FNG, was er nog geen akkoord. Pro memorie: over het boekjaar tot 31 maart boekte de groep een netto huurresultaat van 107,6 miljoen euro, een stijging met 13,3 procent.

Ondanks de corona-impact streeft Retail Estates voor het lopende boekjaar naar een stabiel dividend. Over het voorbije boekjaar steeg het dividend dankzij de recordcijfers met 3,5 procent naar 4,4 euro bruto per aandeel. 'De nettohuren moeten door de coronacrisis met meer dan 15 procent dalen vooraleer we aan het dividend moeten raken', sust De Nys.