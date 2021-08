Brussel: een gezonde hausse met een scheut bio

De Bel20 lukt bij een vlakke handel een plusje, met dank aan het bioduo Argenx-UCB.

De Europese beurzen zetten de beursrally na de opleving maandag weer even in neutraal. De Bel20 zit wel in het peloton met een plusje van 0,4 procent tot 4.331 punten.

Het is de invloedrijke 'biocomponent' van de Bel20 die de barometer in de plus houdt. Biotechnologiegroep Argenx wint 1 procent tot 285 euro en zet zo haar remonte sinds de beleggersdag in juli voort, een beleggersdag die later uitmondde in herhaalde koopadviezen van beurshuizen als Morgan Stanley, Goldman Sachs en JPMorgan.

Kern van het verhaal op de beleggerspresentatie en daaropvolgende road shows: met het potentiële goudhaantje efgartigimod hebben de Gentenaars nu ook een vijfde en zesde ijzer in het vuur, namelijk de spierziekte myositis en de blaarziekte bulleus pemphigoïd.

Maar uiteraard blijft het gros van de miljardenwaardering gestoeld op de verhoopte goedkeuring van 'efga' als middel tegen de weesziekte myasthenia gravis, een aanvraag waar de Amerikaanse waakhond FDA zich eind 2021 over buigt.

Myasthenia gravis is een aandoening waar UCB - zij het met achterstand op Gent - niet één maar twee experimentele middelen op inzet: zilucoplan en het mondvol rozanolixizumab.

Lees Meer UCB start najaar met Europees groen licht voor psoriasismiddel

De onmiddellijke focus ligt echter op het middel bimekizumab, dat intussen de commerciële naam Bimzelx meekreeg. De biofarmaciegroep krijgt groen licht van de Europese waakhond om 'bime' als psoriasismiddel op de Europese markt te lanceren. De échte test volgt in de herfst, als de FDA als poortwachter tot de cruciale Amerikaanse markt zijn oordeelt velt. Met bime voert UCB ook nog vergevorderd klinisch onderzoek rond patiënten de lijden aan de gewrichtsziekte AS en psoriasisartritis (PsA).

UBS schatte maandag de potentiële piekverkopen van bime tegen 2028 op 2,5 miljard euro in en zette UCB op de kooplijst. ING houdt het aandeel op de kooplijst en verhoogt het koersdoel van 125 naar 130 euro. 'Bimekizumab kan een gamechanger zijn voor UCB', stellen analisten Maxime Stranart en David Vagman.

UCB verstevigt 0,9 procent naar 100,25 euro.

Lees Meer EVS gunt beleggers weer dividend

Buiten de Bel20 trekt EVS een spurt van 8 procent naar 19,40 euro. De Luikse specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving, heeft er dankzij de heropening van de livesport een prima halfjaar opzitten. De omzet steeg over het voorbije halfjaar 56 procent naar 61,8 miljoen, de bedrijfswinst vervijfvoudigde bijna naar 15,4 miljoen euro.

'Dit is de beste eerste jaarhelft van de jongste vijf jaar', zegt CEO Serge Van Herck. Wel waarschuwt hij ook dat de winstmarge in de tweede jaarhelft wat onder druk komt, mede door de oplopende kostprijs voor onderdelen.

Een bemol waar beleggers niet over vallen, te meer daar EVS na de schrapping in pandemiejaar 2020 beleggers weer een uitkering in het vooruitzicht stelt. Over boekjaar 2021 komt er een dividend van 1 euro bruto. Bij de slotkoers van maandag (17,96 euro) goed voor een rendement van bruto 5,6 procent en netto 3,9 procent. Van Herck had vorig jaar op de 'CEO Talks' van De Tijd al aangegeven dat er weer een dividend zou komen 'van zodra de winstgevendheid dat toelaat'.

'We verwelkomen het stevig orderboek, nu klanten meer en meer focussen op verslaggeving-op-afstand', zegt KBC Securities-analist Guy Sips. Hij handhaaft het koopadvies, met koersdoel van 23 euro.

Kepler Cheuvreux krikt na het sterke halfjaarrapport het koersdoel voor de producent van pvc-bouwprofielen Deceuninck op van 4 naar 4,50 euro, het advies blijft 'kopen'.

'Turkije zal weer een belangrijke groeimotor worden, nu de markt er herstelt', schrijft analist Alexander Craeymeersch. 'De Amerikaanse markt blijft ook in de late fase van de cyclus sterk, met verbeterende marges in de tweede jaarhelft. En in Europa is Deceuninck goed geplaatst om in te spelen op de renovatiegolf die voortvloeit uit de Green Deal.'

De analist merkt op dat Deceuninck op dit ogenblik tegen 0,6 keer de verwachte jaaromzet en minder dan 5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) over boekjaar 2022 noteert. 'Daarmee noteert het aandeel goedkoper dan de sectorgenoten en is het aandeel één van onze favorieten in de Benelux', luidt de slotsom.

Deceuninck trekt 6,7 procent hoger naar 3,98 euro, een nieuw hoogtepunt in 13 jaar.

Shurgard tuimelt daarentegen 3,8 procent naar 50,30 euro. Na Kepler Cheuvreux gisteren vindt vandaag met JPMorgan een tweede beurshuis dat het opslagaandeel stilaan voldoen opgeslagen is na een rally met dik 120 procent sinds de beursintroductie in oktober 2018.