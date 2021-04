Brussel: een grote rol voor de kleine man

Is de kleine belegger niet meer van tel in een steeds frenetiekere beurshandel? Niet als het er op aankomt bedrijven die geruisloos naar de exit sluipen de weg te versperren.

Naar de beurs trekken kan tegenwoordig vlotter dan ooit. Kies uw spac en klaar. De beurs verlaten is wat moeilijker, mede dankzij de stevige verkeersdrempels die de Belgische overnamewet installeerde voor de grootaandeelhouders die de minderheidsaandeelhouders willen uitroken op weg naar de exit: zo'n uitrookbod kan maar als 95 procent van alle stukken aangeboden zijn én ook 90 procent van de bij het brede publieke verspreide aandelen aangeboden werden.

Sioen en Zenitel moesten eerder al hun bod verhogen om de kleine aandeelhouder te verwmurven, Orange doet dat voorlopig niet, bij zijn pogingen om Orange Belgium van de beurs te halen. En dat ondanks het feit dat Parijs tijdens het initiële bod minder dan de helft van de bij het brede publiek verspreide aandelen in handen kreeg.

ING-analist David Vagman, die het bod eerder al als karig omschreef, omschrijft de magere resultaten van het initiële overnamebod als positief.

Beursrally last pitstop in De heropeningsrally van de jongste maanden - die Wall Street sinds begin dit jaar 24 slotrecords opleverde en de Bel20 boven 4.000 punten duwde - trekt even de handrem aan. De Bel20 koerst in lijn met de Europese trend een half procent lager naar 4.033 punten en blijft zo wel boven de weerbarstige 'duizender'.

'Dat versterkt de onderhandelingspositie van de minderheidsaandeelhouders, aangezien minder de helft overtuigd is door de biedprijs', stipt Vagman aan. 'Bovendien blijft 25 procent van de aandelen bij het brede publiek verspreid zitten, waardoor de liquiditeit van het aandeel minder dan gevreesd zal afnemen.'

Volgens de analist zal nu vooral de kleine belegger bepalend zijn. 'Cruciaal is de vraag welk deel van de resterende minderheidsaandeelhouders kleine beleggers zijn. Die zijn het meest gefocust op de lange termijn en minder bezorgd over een geringe verhandelbaarheid van het aandeel. De kleine belegger is meer geneigd om geduldig te wachten tot Orange met de ogen knippert en alsnog het bod verhoogt.'

Een grote rol voor de kleine man dus. Orange Belgium koerst 1,4 procent hoger naar 22,15 euro en noteert zo weer licht boven de biedprijs.

Grondstof tot nadenken

De kwartaalupdate van Recticel was kort maar boeiend, en zou verplichte lectuur moeten zijn voor centraal bankiers die geen inflatoire druk zien. De chemiegroep meldt prijsverhogingen voor grondstoffen tegen een 'historisch hoog tempo' en rekent die grondstoffenfactuur onverkort aan de klant door.

Omdat Recticel die duurdere grondstoffen zo aan de klant doorspeelt, handhaaft het de prognose voor 2021: een aanzienlijke stijging van de omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) die minstens 30 procent stijgt. Over het eerste kwartaal steeg de omzet jaar op jaar 16 procent, door een combinatie van hogere volumes en de vermelde prijsstijgingen.

Let wel: die prognose houdt nog geen rekening met de recente overnames: FoamPartner - de grootste deal ooit - en Gor-Stal.

Ook al is de omzetgroei van 16 procent an sich indrukwekkend, toch handhaaft Kepler Cheuvreux zijn lauw 'houden'-advies met een koersdoel van 12,70 euro.

'We denken dat de omzetgroei voor 80 procent van de doorgevoerde prijsverhogingen komt en voor 20 procent van de hogere verkoopvolumes', schrijft het beurshuis. 'Bijgevolg is de fundamentele impact positief maar beperkt.'

Tegenover de hogere verkoopsprijzen staat immers een navenant hogere grondstoffenfactuur, zodat de winstmarges in het beste geval de bovenste lijn gewoon bijbenen.

Dat laatste verklaart waarom de belegger niet euforisch reageert op de sterke omzetgroei. Het aandeel Recticel koerst 2,7 procent lager naar 13 euro, nog altijd een winst van 21 procent sinds nieuwjaar.

Door de band genomen

Michelin kwam maandag nabeurs met een stevige update over het eerste kwartaal. Het vraagherstel hielp de omzet gezuiverd voor wisselkoerseffecten 8 procent hoger naar 5,4 miljard euro.

De Franse bandenreus vertaalt zelf de update niet in koerswinst op de Parijse beurs, omdat het management spijts de sterke start de prognose voor heel 2021 ongemoeid laat. Maar Bekaert , de wereldmarktleider in staalkoord om banden te versterken, vertaalt de update wél in winst: plus 0,8 procent tot 37,16 euro. Dat is de hoogste koers sinds begin 2018 (zie grafiek). Eerder oogstte de staaltechnologiegroep al applaus met een ijzersterk - pun intended - jaarrapport over 2020.

Kempen-analist Emmanuel Carlier handhaaft zijn koopadvies. 'De update van Michelin sterkt ons in de overtuiging dat de analistenconsensus voor de kwartaalupdate van Bekaert te conservatief is. Wij denken dat de auto- en vrachtwagenverkopen in 2021 tot dicht tegen het precoronapeil zullen herstellen, wat impliceert dat de consensus voor de bedrijfswinst in 2021 nog 5 procent te laag is.' Carlier vermoedt dat de beleggersdag op 28 mei een katalysator voor de beurskoers kan vormen.

Pro memorie: op dit ogenblik rekenen analisten gemiddeld op een bedrijfswinst van 319 miljoen over boekjaar 2021, goed voor een marge van 7,8 procent. Dat is een stijging van 17 procent tegenover de 272 miljoen over boekjaar 2020.