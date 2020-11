Brussel: een schuimend Recticel

De Brusselse beurs doet haar vaccinrally van maandag dunnetjes over. Recticel krijgt applaus voor zijn grote deal, ook al is het doelwit onverwacht.

De Brusselse beurs doet haar tijgersprong van maandag dunnetjes over. De Bel20 gaat 2 procent hoger naar 3.460 euro.

Frank Vranken, hoofdstrateeg van Puilaetco, komt nog even terug op de koopgolf. De Bel20 boekte toen de sterkste klim sinds 24 maart, met een spurt van 6,4 procent. Dit dankzij een 'verlaat-het-huis-aandeel' als AB InBev , dat 3,4 procent verstevigt naar 54,92 euro. De biergigant werd midscheeps getroffen door de lockdowns en herstelt fors nu er hopelijk een vervaldatum staat op de pandemie.

'De idee dat het eind van de pandemie in zicht komt, verandert alles. De doorbraak in het vaccinonderzoek van Pfizer is zo'n gamechanger', zegt hoofdstrateeg Frank Vranken van Puilaetco. Natuurlijk zal het maanden duren voor het vaccin kan uitgerold worden. Maar financiële markten lopen al vooruit, daarom was de reactie op het brekend nieuws zo fors.'

De koopgolf toont aan dat het belangrijk is om nooit aan de zijlijn te staan. Frank Vranken Puilaetco

Vranken onthoudt één grote les voor de belegger. 'De koopgolf toont aan dat het belangrijk is nooit aan de zijlijn te staan. De dagen waarbij markten 6 procent vooruitgaan, maken het gros van het rendement over het kalenderjaar uit. De belegger die de rally van maandag gemist heeft, heeft in belangrijke mate zijn jaar gerateerd.'

KBC Securities handhaaft na de grote overnamedeal van Recticel het advies voor de chemiegroep op 'kopen', het koersdoel blijft 10 euro. Al is analist Wim Hoste licht ontgoocheld: 'Recticel heeft er niet voor gekozen om een pure isolatiespeler te worden, wat volgens ons de kortste route naar maximale creatie van aandeelhouderswaarde was.'

Toch ziet Hoste waarde in een Recticel dat met isolatie en technisch schuim op twee benen staat. Het derde been, de matrassenafdeling, mag de deur uit. De analist raamt dat na de overname de schulden van Recticel zo'n 2,3 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst belopen. 'Dat is beheersbaar, maar betekent dat grote deals in isolatie voorlopig van tafel zijn.'

Biocartis trekt nog een steviger spurtje, al moet dat afgezet worden tegen de recente koersval. De Mechelse diagnosespecialist vertaalt de Europese homologatie en lancering van een snelle coronatest in een klim van 7,8 procent naar 4,84 euro.

Intervest Offices & Warehouses doet niet mee aan de rally en gaat 0,4 procent lager naar 23,05 euro. Voor het hele jaar rekent de vastgoedspecialist in een update op een courante winst tussen 1,57 en 1,62 euro per aandeel. Dat is lager dan de raming van 1,60 tot 1,65 euro die bij de halfjaarresultaten was gegeven.