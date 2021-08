Brussel: één stevige premie en veel forse kortingen

Tubize is voor het eerst in jaren niet langer de meest 'gebradeerde' monoholding van het Brusselse koersenbord. Die twijfelachtige eer gaat nu naar KBC Ancora.

De Bel20 temporiseert even na de stevige recente rally. De beursbarometer maakt pas op de plaats op 4.304 punten.

Sofina brokkelt 2 procent af tot 394,80 euro. De spilholding van de familie Boël kreeg voor het eerst in jaren een verkoopadvies van Degroof Petercam. Het beurshuis looft de indrukwekkende staat van dienst van de holding, maar vindt het aandeel tegen een premie van 25 procent op de nettoactiefwaarde nu gewoon te duur geworden.

Na het sterke kwartaalrapport van vorige week trekt het beurshuis Jefferies het koersdoel van KBC op van 80 naar 83 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'.

In totaal verwachten we dat tot eind 2023 KBC 28 procent van de huidige beurswaarde zal uitkeren. Martina Matouskova Jefferies-analiste

Analiste Martina Matouskova wijst vooral op de sterke kapitaalbuffers van de bank- en verzekeringsgroep, die ampel ruimte laten voor een 'ambitieuze dividendpolitiek'. Pro memorie: beleggers ontvangen in november een opgespaard dividend van bruto 2 euro over boekjaar 2020 én een voorschotdividend van 1 euro over boekjaar 2021.

Maar daar stopt het niet, stipt Matouskova aan. 'We verwachten in 2022 een slotdividend van 2,7 miljard euro, 7 euro bruto per aandeel, over boekjaar 2021, plus een kleine inkoop van eigen aandelen ten belope van 150 miljoen euro. In totaal verwachten we dat KBC tot eind 2023 28 procent van de huidige beurswaarde zal uitkeren.'

Het aandeel KBC temporiseert even na de klim van 24 procent sinds Nieuwjaar en brokkelt 0,2 procent af tot 71,24 euro. KBC Ancora schaduwt de enige participatie en laat 0,2 procent liggen op 39,86 euro. Opmerkelijk: het controlevehikel boven KBC is sinds Nieuwjaar 'maar' 14 procent gestegen, liefst 10 procentpunten minder dan KBC.

Want terwijl het in de Brusselse Nieuwstraat vanaf augustus gedaan is met kortingen, duren op de Brusselse beurs - 'premiumaandeel' Sofina uitgezonderd dus - de kortingen voort. KBC Ancora noteert nu tegen een korting van 40 procent op het enige onderliggende actief, KBC dus (zie grafiek). En daarmee is KBC Ancora voor het eerst in jaren de 'soldenkampioen' onder de Brusselse monoholdings, een 'eer' die jarenlang voor UCB-controlevehikel Tubize was weggelegd. Maar Tubize noteert op dit ogenblik tegen een korting van 'slechts' 38 procent.

Over kortingen gesproken: Galapagos tuimelt nog eens 3,5 procent naar 49,64 euro en noteert nu met een beurswaarde van 3,25 miljard euro tegen een korting van 35 procent op de 5 miljard cash op de bank.

Deutsche Bank-analist Emmanuel Papadakis verlaagt het advies van kopen naar houden. Het koersdoel keldert van 110 euro naar 50 euro. Papadakis was de opvolging van het Mechelse biotechbedrijf nog maar gestart in april, met een koopadvies.

'Mijn koopadvies was mede gebaseerd op een comfortabele cashpositie in combinatie met mogelijke positieve data in het vooruitzicht. Intussen weten we dat die data gemengd waren', zegt Papadakis. Hij verwijst onder meer naar de resultaten rond GLPG3970, dat midden juli bemoedigende resultaten gaf voor psoriasis, maar er bleek geen respons bij reumapatiënten.

Deutsche Bank geeft nu hetzelfde advies als UBS vrijdag. Barclays is nog het enige beurshuis met een koopadvies voor Galapagos.

Geen discussie over de opmerkelijkste stijger vandaag op Euronext: Genkyotex vlamt 42 procent hoger naar 4,35 euro.

Het biotechbedrijf met dubbele notering in Parijs en Brussel kreeg gunstig nieuws van de FDA: setanaxib (GKT831), een experimenteel middel voor de behandeling van primaire scleroserende cholangitis - een galwegaandoening - kreeg van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA een 'fast track' procedure voor de eventuele goedkeuring. Een serieuze opsteker, want de FDA is de poortwachter tot de cruciale Amerikaanse markt.

GKT831 is het enige middel in een klinische testfase van Genkyotex, waardoor het aandeel tot de meer risicovolle biotechbedrijven behoort.

Opvallend wel: Genkyotex verspreidt die belangrijke mededeling op zijn webstek voorlopig alleen in het Frans:

Schermvullende weergave

De jongste mededeling in het Engels, de voertaal van de biotechbelegger, dateert van midden mei...