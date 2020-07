Brussel: een update met de nadruk op 'up'

De Brusselse beurs zet de remonte voort. Dé uitblinker is Econocom, met dank aan een even korte als geruststellende update.

De Bel20 zet in lijn met de Europese collega's het herstel voort, met een klim van 0,7 procent tot 3.464 punten. Beleggers hopen onverminderd op een scherp economisch herstel nu de Europese economie geleidelijk heropent. Of dat optimisme gewettigd is, zullen de komende weken een stroom kwartaalcijfers van het bedrijfsleven aangeven.

In Brussel komt Barco donderdag als eerste met volledige cijfers. De beeldvormingsgroep koerst 2,5 procent hoger naar 22,56 euro.

Er vallen maandag geen prijzen te verdienen met het correct raden van dé uitblinker van de Brusselse beurshandel: Econocom sprint 17 procent hoger naar 2,04 euro.

Het aandeel van de IT-dienstengroep noteerde vrijdagavond nog altijd een kwart lager sinds Nieuwjaar. Omdat beleggers een soort armageddon verrekenden gelet op de lockdown tijdens het tweede kwartaal en het feit dat de omzet in het eerste kwartaal al met 11,5 procent kromp. Welnu: de verse 'covid-19 update' leerde dat dat armageddon best wel meeviel.

Over het volledige kwartaal daalde de omzet 12,5 procent, tot 1,24 miljard euro. Met andere woorden: in het tweede kwartaal was het krimptempo nauwelijks dramatischer dan de minus 11,5 procent van het eerste. Dankzij kostenbesparingen verbeterde de bedrijfswinst zelfs licht tot 43 miljoen euro, van 40 miljoen over de eerste helft van 2019. Ook netto zou het resultaat 'duidelijk positief' zijn.

'Econocom heeft een moeilijk jaarbegin kunnen omturnen en grijpt de digitale opportuniteit die telewerken biedt', merkt ING-analist David Vagman op. 'Het zou niet meer dan logisch zijn dat de IT-groep profiteert van covid-19, dankzij investeringen in soft- en hardware door bedrijven, scholen, ziekenhuizen en overheidsdiensten'. Vagman vindt de boodschap over de nettowinst geruststellend. Hij stipt aan dat er nogal wat items zijn - niet-recurrente kosten, minderheidsbelangen en de resultaten van verkochte activiteiten - die in het verleden al eens durfden zorgen dat er een grote kloof gaapte tussen de 'courante bedrijfswinst' en het eigenlijke nettoresultaat.

Degroof Petercam-analist Kris Kippers wijst ook op de sterke schuldafbouw over het halfjaar, wat de ambitie onderstreept om - mede via de verkoop van onderhoudsdochter EBC - tegen eind 2020 schuldenvrij te zijn. 'Nu de kostenbesparing nog versnellen, lijkt er de komende jaren een winstherstel in de maak', concludeert Kippers.

Meer details volgen op de publicatie van de volledige halfjaarcijfers, op 29 juli.

TINC koerst 1,5 procent hoger naar 13,30 euro. Het enige infrastructuurfonds van het Brussels koersenbord gaat de snelweg op. Letterlijk. TINC neemt een belang van 19,2 procent in de A15, een snelweg van de Maasvlakte tot het Vaanplein die de verkeersdoorstroming ten zuiden van Rotterdam moet verbeteren.