Brussel: een verhaal van langdurige kortingen

Voodoo luidt het antwoord van GBL op de hardnekkig hoge korting. Een korting waar zelfs een voor het eerst in jaren schuldenvrij Tubize mee blijft worstelen.

Een opvallend aandeel in de Bel20 ,die de heropeningsrally schuchter voortzet met een winstje van 0,2 procent naar 4.209 punten, is GBL . De Brusselse holding zette met een winst van 1 procent kort na opening een verse recordkoers neer, 99,26 euro.

Dit dankzij het halfjaarrapport vrijdagavond. De holding neemt voor 266 miljoen een belang van 16 procent in de Franse spelletjesmaker Voodoo en vermindert tegelijk meer 'klassieke' beursgenoteerde participaties als de Zwitserse cementreus Holcim en - mindere mate - de materialengroep Umicore.

KBC Securities handhaaft na het rapport het koopadvies en koersdoel van 113 euro. 'De groep zet de rotatie van haar portefeuille in versneld tempo door', stippen de analisten Michiel Declercq en Wim Hoste aan. 'Deze versnelde verversing van de portefeuille kan een katalysator zijn om de korting ten opzichte van de netto-actiefwaarde eindelijk terug op het pre-pandemische peil te brengen'.

Lees Meer GBL neemt belang in gameproducent Voodoo

De holding kampt nu met een korting van 33 procent op de onderliggende portefeuille, tegenover 23 procent voor de pandemie. Pro memorie: de holding schokte vorig jaar de aandeelhouders door het dividend met een vijfde te verlagen, wat mee de opgelopen korting verklaart.

Maar ook op dat vlak gloort er beterschap, stipt beurshuis Kepler Cheuvreux aan. Het beurshuis merkt op dat dankzij het hogere bedrag aan dividenden dat GBL vanuit zijn participaties 'opgestroomd' krijgt (in het GBL-jargon de 'cash earnings'), over het boekjaar 2021 een 10 procent hoger dividend - in casu bruto 2,75 euro per aandeel - mogelijk moet zijn.

Over holdings gesproken: het maandagochtend gepubliceerde halfjaarrapport van Tubize leert dat de wiskunde van het familiaal controlevehikel afgelopen halfjaar een stuk eenvoudiger geworden is.

Voor het eerst in jaren is de monoholding namelijk schuldenvrij. Het laatste restje schulden, 33,5 miljoen euro, is namelijk afbetaald. Een prestatie, want vijf jaar geleden telde Tubize nog bijna 300 miljoen schulden. Recept: jaar na jaar minder dividend uitkeren aan de eigen aandeelhouders dan de zelf vanuit de enige participatie, UCB dus, opgestroomde dividenden.

Over het eerste halfjaar ontving Tubize 86 miljoen aan dividenden, terwijl het zelf maar iets meer dan 30 miljoen naar de aandeelhouders liet vloeien. Het dividend van de holding is relatief krenterig vergeleken met dat van UCB, al is er de jongste tijd een inhaalbeweging ingezet.

Nu de schulden nul euro belopen, is de intrinsieke waarde vlot te berekenen. Tubize heeft 68,3 miljoen UCB-aandelen in portefeuille, terwijl er maar 44,5 miljoen stukken Tubize noteren. Elk aandeel Tubize vertegenwoordigt dus 1,535 'onderliggende' aandelen UCB. Een vermenigvuldiging waar je voortaan geen schulden meer van moet aftrekken.

Ergo: doe de UCB-koers - 91,2 euro vrijdagavond - maal 1,535 en je hebt zonder verdere complicatie de intrinsieke waarde: 140 euro. De Tubize-koers van vrijdagavond, 85,60 euro, impliceert dus een korting van 39 procent. Die korting is al jaren hardnekkig de grootste van de Brusselse beurs en piekte in volle pandemie zelfs even op 50 procent (zie grafiek).