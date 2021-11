Brussel: glansrol voor Luxemburg

Een van de sterren van de Brusselse beurs moet je tegenwoordig in Luxemburg zoeken

De Bel20 zet zijn recordjacht voort. Idem voor Brederode, dat geruisloos in records grossiert.

De Brusselse beurs is 'on a roll'. Nu de Amerikaanse centrale bank slechts met fluwelen handschoenen de stimulus begint terug te draaien en de Europese centraal bankiers elke kans grijpen om te benadrukken dat er in 2022 zeker geen renteverhoging komt, kan de eindejaarsrally goed en wel crescendo gaan. De Bel20 koerst 0,5 procent hoger naar 4.390 punten, een nieuw hoogtepunt sinds 2007.

KBC , het zwaargewicht in de beursbarometer, vertraagt even na een verschroeiende rit van tot nu 47 procent in 2021. In de Europese banksector legden SocGen en ING deze ochtend een sterk kwartaalrapport voor. KBC volgt op vrijdag 12 november.

De ECB mag dan al zweren bij een eeuwig nulrentebeleid, de Tsjechische centrale bank heeft om de inflatie de pas af te snijden al meerdere keren de rente verhoogd. En omdat Tsjechiƫ de tweede thuismarkt van KBC is, geeft dat de netto rente-inkomsten van de groep een stevige boost.

Een even geruisloze als opvallende stijger op de Brusselse beurs is Brederode . De door Pierre van der Mersch grootgemaakte holding trekt opnieuw 1,4 procent hoger naar 128,20 euro, een zoveelste record.

Die recordjacht ging nog crescendo nadat Axel van der Mersch - de zoon van - begin september een erg sterk halfjaarrapport publiceerde met een rendement van 21 procent over de eerste jaarhelft. Sinds begin dit jaar is het aandeel met 59 procent gestegen (zie grafiek). De beleggers passen op de naar Luxemburg uitgevlagde holding een premie van 15 procent toe, want de intrinsieke waarde bedroeg op 30 juni 111 euro.

Koele minnaar

De volgende update van de portefeuille is op 2 december. Kwartaalupdates zijn bij Brederode kort en krachtig, met een focus op de intrinsieke waarde. De holding is altijd een koele minnaar van kwartaalcijfers geweest. 'Ik ken geen enkel goed gerund bedrijf dat elke drie maanden belangrijk nieuws te melden heeft', liet Pierre van der Mersch zich ooit ontvallen.

Nog meer Luxemburgse hausses. De specialist in opslag Shurgard gaat na een sterke kwartaalupdate 1,9 procent hoger naar 53,10 euro. De bank UBS merkt op dat de groei in het derde kwartaal nog versnelde en handhaaft het koopadvies, ook al blijft contradictorisch het koersdoel op 52 euro.

EVS schrijft 4,4 procent bij tot 21,30 euro. De Luikse specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving verhoogde vorige maand de jaarprognose, aansluitend op een sterk halfjaarrapport. Het beurshuis KBC Securities stipt aan dat EVS zijn aanbod voor 'werken-op-afstand' uitgebreid heeft, inspelend op de grote vraag door de Covid-19 maatregelen.

KBC Securities neemt het aandeel op in zijn lijst met favorieten. Het advies blijft logischerwijs 'kopen', met een koersdoel van 25 euro.

Bpost herstelt 2,2 procent tot 7,96 euro. De postbode heeft dinsdagavond de analistenconsensus voor het rapport over het derde kwartaal, op dinsdagavond 9 november, gepubliceerd.

Outlook

De verwachtingen liggen niet bijster hoog. Door de hoge investeringen in extra capaciteit en door de inflatoire druk rekenen de analisten op een bedrijfswinst van 36,4 miljoen euro, een stuk minder dan de 65 miljoen over het sterke derde kwartaal van 2020.

Belangrijk is de outlook. De nieuwe CEO Dirk Tirez verhoogde die afgelopen zomer tot 'minstens 340 miljoen euro', maar wiste een dag later op een behoorlijk rampzalig verlopen telefonische conferentie met analisten alle enthousiasme uit door te waarschuwen dat het briefvolume in de tweede jaarhelft weer zal verzwakken.

Ook daardoor is het aandeel weer naar af. Ondanks de pandemische pakjesboom noteert Bpost nog altijd bijna een kwart onder het peil van begin 2020, terwijl rivaal PostNL de beurskoers in die periode bijna zag verdubbelen.