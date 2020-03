Brussel: goede en slechte timing in tijden van crisis

Mithra moet op het slechtst denkbare moment op zoek naar vers geld, temidden een krach. Ascencio, daarentegen, slaat geruisloos munt uit de crisis.

'Als je zoals ik de Azië-crisis, de ondergang van hefboomfonds LTCM, de dotcomzeepbel, de bankencrisis, de Europese schuldencrisis en eindeloos veel kleinere schokken heb meegemaakt, is er veel nodig om je van je sokken te blazen. Maar de nieuwsstroom in het weekend en de koersval van de olieprijs deze nacht hebben hun plek in de geschiedenisboeken verdiend.'

Aan het woord is Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank en beursveteraan. Wat beleggers maandagochtend bij de opstart van hun schermen te zien kregen benadert de perfecte storm. Italië dat zijn economische hart - en 16 miljoen mensen - in quarantaine zet, groeiende kritiek op de chaotische aanpak van het coronavirus door de Amerikaanse regering en een - buiten het Verre Oosten, waar draconische maatregelen de crisis ingedamd hebben - wereldwijd oplopende tol van de gezondheidscrisis.

Het U-vormig herstel in 2020 zal initieel als een I aanvoelen met een zeer scherpe terugval van de groei en vervolgens als een L als de economie uitbodemt maar de zichtbaarheid erg beperkt blijft Joachim Fels Pimco

Daar komt nu bij dat temidden de vraagschok Saoedi-Arabië een prijzenslag gestart is op de oliemarkt om Moskou een lesje te leren. Dan is het niet verbazend dat beleggers een steeds somberder economisch scenario in de koersen verrekenen, op een ogenblik dat het bedrijfsleven sowieso midscheeps getroffen is door het coronavirus.

Beleggers hadden hun hoop op een snel herstel van de wereldeconomie in V-vorm al laten varen, in het beste geval wordt het een niet al te lang gerekte U. Maar na dit weekend rijpt het besef dat we eerst een andere lettersoep zullen moeten doorspartelen.

Lettersoep

We citeren een andere beursveteraan, econoom Joachim Fels van Pimco: 'Ons huidig basisscenario gaat ervan uit dat de verspreiding van het virus buiten China de volgende maanden een piek zal bereiken en voorziet een U-vormig pad voor de groei in 2020. Deze U zal initieel als een I aanvoelen met een zeer scherpe terugval van de groei en vervolgens als een L als de economie uitbodemt maar de zichtbaarheid erg beperkt blijft'.

Het resultaat van dit alles: een zelden geziene verkoopgolf, waarbij de Bel20 in de ochtendhandel tot 7 procent in het rood gaat. Pro memorie: 22 dagen geleden, in de loop van de handelsdag op 17 februari, tikte de beursbarometer met 4.201 punten het hoogste peil in bijna 13 jaar aan. Daar zitten we nu met een minus 5,6 procent op 3.243 punten meer dan 20 procent onder, een berenmarkt in rotvaart dus.

Centraal bij de verkoopgolf opnieuw AB InBev , met een verse dreun van 6 procent naar 45,10 euro. De biergigant waarschuwde eind vorige maand voor de impact van het coronavirus op de winst. Meer fundamenteel worstelt CEO Carlos Brito vooral met de erfenis van de veel te dure overname van SABMiller in 2016, die een grote schuldenberg achterliet. Goedkope schulden weliswaar, maar evengoed een molensteen op een moment dat de cashflow zwaar onder druk staat.

Deutsche Bank handhaaft het koopadvies, maar knipt het koersdoel fors bij en erkent dat AB InBev in dit klimaat kwetsbaar is. 'De vele schulden op de balans hebben bij de huidige verkoopgolf en derating van het aandeel een extra grote impact op de aandeelhouderswaarde', luidt het.

Een zeldzame stijger is Euronav . De olietankerreder waarschuwde vrijdag nog voor de impact van het coronavirus maar is één van de weinigen die garen zullen spinnen bij de beslissing van Saoedi-Arabië om de wereld ondanks de lagere vraag met extra petroleum te overspoelen. Het aandeel herstelt 3,4 procent naar 7,78 euro.

Euronav gaf in crisisperiodes al vaker blijk een neus voor timing te hebben en dat kun je ook zeggen van één van meest geruisloze aandelen van het Brussels koersenbord: Ascencio . De Waalse specialist in winkelvastgoed trekt 84,9 miljoen euro om van de krasselende - én met schulden overladen - Franse supermarktketen Casino vijf supermarkten in de Provence over te nemen. Ascencio betaalt 84,9 miljoen euro en financiert de grote Franse deal integraal met schulden, wat de tot nog toe opvallend lage schuldgraad ook toelaat. Het belang van Frankrijk in de portefeuille stijgt zo boven 40 procent.

Analist Herman van der Loos van Degroof Petercam vindt de grote transactie een goede zaak. 'Wij zien deze operatie als zeer positief, vooral voor een onderneming die de laatste tijd niet erg actief was, gezien de positieve financiële impact en het hogere gewicht van (de in barre tijden relatief stabiele, red.) voeding in de huurdersbasis.' Dat gewicht stijgt volgens hem nu ook tot bijna 40 procent.

Wie minder blijk geeft van goede timing, is Mithra . De Luikse specialist in vrouwengeneeskunde kondigde samen met de jaarcijfers aan op zoek te zijn naar vers geld, wat gelet op het huidig beursklimaat geen evidentie is. Eind 2019 was er nog minder dan 50 miljoen in kas, tegenover 118 miljoen eind 2018. Ascencio gaat temidden de verkoopgolf 2 procent hoger naar 51 euro.