Brussel herovert 'marktleiderschap' in AB InBev

Nieuwkomers waren ook dit jaar schaars op het Brussels koersenbord, maar de handel in hét steraandeel sijpelt tenminste niet meer weg naar Wall Street.

Neen, het was voor de al jaren aan bloedarmoede lijdende Brusselse beurs weer geen fantastisch 2019. Het kleine Sequana Medical, dat in april 27,7 miljoen ophaalde, was de enige Belgische beursintroductie van het jaar en niet meteen bijster succesvol. Omgekeerd verlieten met 2Valorise, Eckert & Ziegler Bebig, PCB, Connect en (in deze: bloemen noch kransen) Dexia opnieuw vijf Belgen het Brussels koersenbord.

Toch is er ook een lichtpunt: de Brusselse beurs staat weer wat steviger in de handel in - dixit Nederlands premier Mark Rutte - het enige echt Belgische steraandeel: AB InBev .

Dit jaar wisselden op de Brusselse beurs 458 miljoen stukken van de biergigant van eigenaar, op Wall Street - waar AB InBev sinds de overname van Budweiser-brouwer Anheuser-Busch sinds 2009 onder de ticker 'BUD' noteert - bleef de teller steken op 347 miljoen stukken.

Daarmee haalt Brussel een marktaandeel van 57 procent, tegen 43 procent voor de New York Stock Exchange. De drie vorige jaren moest Brussel in zijn belangrijkste en meest verhandelde aandeel telkens het marktleiderschap aan Wall Street laten (zie grafiek).

Waarom dit jaar de trend gekeerd is, is niet meteen duidelijk. Mogelijk gooiden Amerikaanse beleggers meer dan Europese de handdoek na het beroerde jaar 2018, toen AB InBev midscheeps getroffen werd door de groeimarktcrisis. Bovendien hebben 'dollarbeleggers' nu mogelijk een alternatief voor 'BUD', dankzij de aparte beursnotering van de relatief snel groeiende Aziatische activiteiten in Hong Kong. De Hongkongdollar is vastgeklikt aan de Amerikaanse naamgenoot, zodat Amerikaanse beleggers bij een belegging in Hong Kong geen wisselrisico lopen.

Die aparte notering is zeker een belangrijke factor achter het feit dat de globale handel in moederbedrijf AB InBev dit jaar met 20 procent gezakt is. De aparte Aziatische notering komt bovenop het feit dat ook de Braziliaanse dochter AmBev een aparte notering heeft in zowel Sao Paulo als New York.