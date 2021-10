Brussel: het 'curb your enthousiasm'-duo

Datavreters zijn in hun nopjes met de supersnelle netwerken die Proximus en Telenet in de steigers zetten, beleggers net iets minder.

Het wil maar niet lukken met de beursrally in deze herfst. Gisteren een opvering met dank aan AB InBev, maar vandaag moet de Bel20 alweer terug naar af. De beursbarometer levert 0,2 procent in tot 4.276 punten.

Dat de Bel20 het voor de tweede dag op rij beter doet dan de Europese collega's is te danken aan Argenx , sinds de jaarlijkse herschikking in maart een van de tenoren in de Brusselse sterrenkorf. De Gentse biotechgroep trekt een spurt van 6,2 procent naar 255,80 euro.

Het aandeel stond wat onder druk sinds UCB eerder deze maand met zijn potentiële blockbuster Bimzelx vertraging opliep richting de verhoopte Amerikaanse vetpotten. Reden: de inspecteurs van de almachtige Amerikaanse poortwachter FDA raakten niet op tijd in de fabrieken. En dus nog geen 'PDUFA', een lettersoep waar voor elk farmabedrijf mogelijk miljarden cashflow achter schuilgaat. Voor het potentiële goudhaantje van Argenx is die cruciale PDUFA-datum 17 december.

UBS vindt in een update die onrust overtrokken. 'Na UCB vroegen sommige beleggers zich waarschijnlijk af of Argenx eenzelfde lot wacht', schrijft analiste Laura Sutcliffe. 'Maar in dat geval is de productie uitbesteed aan Lonza (een Zwitserse onderaannemer van de farmasector, red.) en daarom schatten we het risico kleiner in.' De analiste handhaaft haar koopadvies en stevig koersdoel van 405 dollar (ongeveer 345 euro).

Telekommer

Aan het andere uiteinde van de Bel20 staan de telecomoperatoren. HSBC is op zijn zachtst gezegd niet overtuigd van de 'interim-deal' die Telenet gisteren aankondigde met de netbeheerder Fluvius. Het Londense beurshuis haalt de marktleider op de Vlaamse telecommarkt van de kooplijst en knipt het koersdoel fors bij, van 45 naar 35 euro.

De netwerkplannen van Telenet met Fluvius zijn drastisch en onzeker. Nicolas Cote-Colisson HSBC-analist

De reden: de niet-bindende overeenkomst met Fluvius, waarbij beide glasvezelnetwerken in een joint venture (Netco) zouden worden samengebracht. 'Een drastische en onzekere zet', oordeelt HSBC-analist Nicolas Cote-Colisson. 'Op de teleconferentie gaf het management aan dat Telenet op termijn een minderheidsbelang zou hebben. Europese operatoren zijn al een tijdje bezig met initiatieven om hun toekomstig netwerk buiten de balans om te financieren, maar een al bestaand netwerk verkopen is minder courant.'

'Door het netwerk van de dienstverlening af te splitsen, vermoeden we dat het management een hogere waardering ambieert. Maar ironisch genoeg creëert net die werkwijze grote onzekerheid eer het doel bereikt is. Daarom verlagen we ons advies en koersdoel.'

Telenet stond donderdag al onder druk en gaat nog eens 4 procent lager naar 31,04 euro.

Rivaal en marktleider in Franstalig België Proximus doet niet echt veel beter en levert na het kwartaalrapport 2,6 procent in tot 16,35 euro. De operator is al een tijdje bezig overal in het land straten open te breken voor de uitrol van een performant glasvezelnetwerk tot in de huiskamers.

Koken kost echter geld: door de fors opgeschroefde investeringen zakte luidens pagina 12 van het kwartaalverslag de vrije kasstroom van Proximus over de eerste negen maanden met 45 procent naar 276 miljoen euro.

Degroof Petercam handhaaft het verkoopadvies met koersdoel 16 euro. 'Het is te vroeg om positiever te worden', oordeelt analist Vivien Maquet. 'Ook al zijn de investeringen nodig voor de kwaliteit van het netwerk, ze gaan de komende jaren blijven wegen op de vrije kasstroom. En aangezien die kasstroom niet langer het huidige aantrekkelijke dividend dekt, is de waardering van Proximus tegen 4,8 keer de verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) niet goedkoop.'

Maquet wijst op de discrepantie tussen het dividendrendement van bruto 7 procent en de vrije kasstroom, die naar verwachting in 2022 4,1 procent van de beurskoers zal belopen.

Follow the money

Beleggers tobben al een hele tijd over een cashflowvretend 'netwerkopbod' tussen Proximus en Telenet. Vooral bij Proximus vragen beleggers zich af welke opbrengsten later zullen staan tegenover de kostenfactuur nu.

Netflixende datavreters zijn in hun nopjes met het performante netwerk tot in de huiskamer, maar beleggers vragen zich af: what's in it for me? En: is het dividend nog wel verzekerd met een vrije kasstroom die zo onder druk staat?

Lees Meer Proximus knipt in dividend en versnelt investeringen

Het resultaat: sinds Proximus-CEO Guillaume Boutin eind maart 2020 in het dividend knipte om de uitrol van de investeringen te versnellen, verloor het aandeel bijna een kwart. Daarmee presteert het stukken slechter dan Telenet, de Bel20 én de Europese telecomsector (zie grafiek).