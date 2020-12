Brussel: het dashing debuut van Inclusio

Een DoorDash is het niet, maar toch: de specialist in sociale huisvesting Inclusio debuteert sterk op de Brusselse beurs met een koers op 21,95 euro, 2,6 procent boven de intekenprijs van 21,40 euro.

Mithra is de jongste in de rij om dankbaar gebruik te maken van het soepelegeldbeleid van de Europese Centrale Bank. Het Luikse farmabedrijf klopt bij grote beleggers aan om via een converteerbare obligatie 125 tot 150 miljoen euro op te halen. Het papier, in coupures van 100.000 euro, heeft een looptijd van vijf jaar en biedt een coupon van 3,50 à 4,25 procent.