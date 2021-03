Brussel: het ene zinnetje dat beleggers uit hun hum haalt

Voor één keer zijn de rollen omgekeerd: Galapagos is de koploper in de Bel20, Argenx de rode lantaarn.

De Bel20 incasseert donderdag een stevige tik: de beursbarometer gaat 1,2 procent lager naar 3.785 punten.

Argenx zakt goed 5 procent tot 255,20 euro. En dat weegt door, aangezien de biotechnologiegroep na de hoge vlucht in 2020 (zie grafiek) met een weging van 8 procent in de aandelenkorf een van de invloedrijkste Bel20'ers is geworden.

Het jaarrapport over 2020 bevatte nochtans niet echt verrassingen, dat doet het zelden bij biotechbedrijven, en ook de stevige cash burn over 2021 ligt in lijn met de verwachtingen.

Schermvullende weergave De verrassende zin in het persbericht van Argenx.

Beleggers lijken echter te struikelen over één passage. Namelijk de ene zin dat financieel directeur Eric Castaldi afzwaait. Iet of wat verrassend toch, gelet op de pas met succes afgeronde forse kapitaalronde. CFO's zijn in de sector nog invloedrijker dan elders. We herinneren ons de plotse exit van de gerespecteerde CFO Deltef Thielgen bij UCB in 2019, die de biofarmaciegroep even een half miljard beurswaarde kostte.

'An sich geen verrassingen in het rapport, maar we noteren toch het vertrek van de CFO', merkt Degroof Petercam-analist Eric Guillot op. Hij stipt aan dat een adempauze voor het aandeel sowieso welkom is, na de recente klim. 'De waardering is op dit ogenblik stevig en verrekent het meeest optimistische scenario bij alle lopende onderzoeken rond efgartigimod', luidt het.

Eenzelfde teneur bij collega Lenny Van Steenhuyse bij KBC Securities, die ook 'houden' adviseert. 'Geen belangwekkend nieuws, op de geplande CFO-wissel na'. 'Ook al zal er later dit jaar geen echt groot nieuws rond het onderzoek meer zijn, al is Argenx slim genoeg om kleinere updates doorheen het jaar te spreiden. Dat kan beleggers tevreden houden, maar echte katalysatoren komen er pas eind 2021, begin 2022.'

Van Steenhuyse wijst vooral op het onderzoek met efgartigimod rond de bloedziekte ITP. Onderzoek waar Gent overigens zijn bij Bayer gekochte 'voorsteekpas' bij de FDA kan inzetten om een spoedprocedure te bekomen.

Begin deze week besloot de FDA de standaardprocedure te hanteren voor de aanvraag om 'efga' goed te keuren voor de behandeling van de spierziekte MG, waardoor het goudhaantje ten vroegste in december groen licht krijgt voor de cruciale Amerikaanse markt.

Over de nukken van de FDA kunnen de Mechelse collega's van Galapagos intussen boekdelen schrijven. De relatief geruststellende studie over de bijwerkingen van filgotinib (Jyseleca) is een welgekomen brok nieuws voor de gehavende beurskoers, schrijft biotechanalist Peter Welford - een doorgewinterd 'GLPG-watcher' - van het beurshuis Jefferies.

Deze studie kan de hoop voeden dat er nog potentieel in de Verenigde Staten is voor filgotinib als middel tegen inflammatoire darmziekte (IBD). Peter Welford Jefferies-analist

Voor alle duidelijkheid: filgotinib valt op de cruciale Amerikaanse markt als reumamiddel niet meer te redden na de mokerslag die het duimpje omlaag eind vorig jaar van de poortwachter FDA was. Welford: 'Dit kan de hoop voeden dat er nog potentieel in de Verenigde Staten is voor filgotinib als middel tegen inflammatoire darmziekte (IBD).'

De analist waarschuwt tegelijk dat er nog definitieve resultaten nodig zijn en dat een indiening van een aanvraag bij de FDA dus ten vroegste voor begin 2022 is. Maar toch: 'Na de reeks tegenslagen kan deze update voor wat opluchting zorgen, aangezien het aandeel onder de 79 euro nettocash per aandeel noteert.'

Het aandeel krabbelt inderdaad een beetje overeind: plus 3 procent tot 70,74 euro.

ING zoomt in op het bericht gisteren in Het Financieele Dagblad dat er in Nederland een verse potentieel stevige rivaal van de specialist in apothekersbereidingen Fagron in de steigers staat.

Er was al Ceban, geleid door oud-Fagron-CEO Hans Stols. En nu is er ook nieuwkomer Ace Pharmaceuticals, eveneens geleid door twee Fagron-veteranen (Jan Verwaal en Jan Willem Popma). Terwijl Ceban in handen is van private-equitygroep Bencis, heeft Ace rugdekking van de investeringsmaatschappij Gilde. Ace koestert bovendien plannen in België, waar de nieuwkomer al een dochteronderneming heeft opgericht.

ING-analist Stijn Demeester stipt de geruchten aan dat Ceban te koop zou staan. 'We kunnen een samengaan van Ceban en Ace niet uitsluiten, al is dat volgens ons minder waarschijnlijk. Dat zou alleszins op korte termijn nadelig zijn voor Fagron, maar kan op langere termijn tot een meer rationele prijszetting op de markt leiden. Een overname van Ceban door Fagron zou hoogstwaarschijnlijk geen groen licht krijgen van de kartelinstanties.'