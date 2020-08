Brussel: het frustrerende jaar van de Galapagos-belegger

'Het gaat wel erg hard', opperden analisten in februari over Galapagos. Nu opperen ze hetzelfde, maar in omgekeerde zin.

Het contrast is enorm. 2019 was een wonderjaar voor Galapagos. Een verdrievoudiging van de beurskoers katapulteerde de Mechelaars bij de waardevolste biotechbedrijven van Europa.

En 2020 moest dan het jaar van de doorbraak worden, met Europese en Amerikaanse goedkeuring voor goudhaantje filgotinib als reumamiddel. Het halfjaarrapport leert dat CEO Onno van de Stolpe op dat vlak op koers blijft, alleen draperen beleggers daar in het extreme jaar 2020 wel een heel manisch-depressieve koersgrafiek rond.

Galapagos kwam donderdagavond met een halfjaarrapport dat eigenlijk geen groot nieuws bevatte. Bij biotech is nieuwsflow over de experimentele middelen in de pijplijn de katalysator, niet de cijfers zoals bij 'klassieke' beursgenoteerde bedrijven. 'Galapagos zit nog steeds goed op koers, ondanks de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt', zegt van de Stolpe in het voorwoord. De biotechgroep moest de rekrutering van patiënten in de onderzoeken rond filgotinib bij de behandeling van ziekte van Crohn en artritis psoriatica opschorten, nu heeft partner Gilead die rekrutering 'in specifieke centra' hervat.

Toch brokkelde het aandeel in de ochtendhandel af tot 153 euro. Dat is bijna 100 euro of 38 procent onder de piek van februari (249,50 euro), toen CEO Onno van de Stolpe net precorona in San Francisco een ererondje had gelopen op de invloedrijke farmaconferentie van JPMorgan. Bij die koers begonnen ook de eerste analisten vragen te stellen rond de wel erg snelle opwaartse rit van het aandeel.

Nu opperen analisten opnieuw dat het best wel hard gegaan is. Maar dan in omgekeerde zin. Degroof Petercam krikt het advies voor Galapagos op van 'houden' naar 'kopen', met koersdoel 205 euro.

'Het aandeel is de voorbije maanden sterk gezakt. Dat is volgens ons een overdreven reactie op de volatiliteit die covid-19 met zich meebrengt en de testresultaten van filgotinib rond colitis ulcerosa. Deze laatste was niet perfect, maar nog altijd concurrentieel tegenover rivaliserende middelen in ontwikkeling', stelt analist Benoit Louage.

KBC Securities blijft - net als UBS - na het halfjaarrapport bij een neutraal advies. Analist Lenny Van Steenhuyse: 'We verwachten een volatiele handel in de rest van 2020, met koersopstoten bij nieuws over groen licht (voor filgotinib als reumamiddel, red.) van toezichthouders en potentieel opdoffers bij de nieuwsflow over meer risicovolle onderzoeken in de tweede klinische testfase. Bijgevolg kunnen er de komende maanden interessante instapkansen ontstaan'. Met andere woorden: beleggers kunnen best een limietje in de markt leggen om gebruik te maken van verdere koerszwaktes.

De wat positiever geluiden rond het aandeel lijken een beetje effect te sorteren: op de middag dringt Galapagos het verlies terug tot 1,6 procent, naar 155,95 euro.

Nog in het nieuws op de Brusselse beurs:

Ageas trekt een spurt van 6,7 procent naar 35,39 euro en zet zo de Bel20 op winst. De verzekeraar kwam niet alleen met duidelijk beter dan verhoopte resultaten, aandeelhouders krijgen ondanks het negatief advies van de toezichthouders dit najaar het gros van hun dividend over boekjaar 2019 uitgekeerd. KBC Securities gaat van een lauw koopadvies ('accumulate') naar een warm ('buy') voor en verhoogt het koersdoel tot 48 euro. 'De positieve impact van covid-19 wordt duidelijk en onderstreept de gunstige positieve waarin verzekeraars in de Benelux zich bevinden', zegt analist Jason Kalamboussis. De schadetak, bijvoorbeeld, profiteerde van het feit dat er tijdens de lockdown logischerwijs een pak minder verkeersongevallen waren.