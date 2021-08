Brussel: het geruisloze feestje

Een geruststellende gedachte voor wie denkt dat beurshausses sterven bij euforie: deze hausse is zowat de meest geruisloze ooit.

'Stierenmarkten worden geboren bij pessimisme, groeien bij scepticisme, komen tot wasdom bij optimisme en sterven bij euforie', zei de rasbelegger sir John Templeton ooit over de vier fases van de 'bull market'.

Afgaand op die quote zit het met de beurshausse wel snor. Zelfs in big tech is er luidens Credit Suisse nog geen sprake van algemene zeepbel en in een kwart eeuw beurswatch kunnen we ons geen geruislozer beurshausse herinneren dan deze zomerse rally. Euforisch is anders.

De invloedrijkste pan-Europese beursbarometer, de DJ Stoxx600 , zet voor de derde dag op rij met een klein plusje het record scherper. Op iets langere termijn ziet de beurshausse, en zeker de postpandemische comeback, er best indrukwekkend uit:

De Bel20 doet mee aan de 'rally op kousenvoeten' met een winstje van 0,1 procent naar 4.351 punten, 20 procent boven het peil van Nieuwjaar en nog een kleine 10 procent onder het record van 2007.

Deutsche Bank verhoogt in een sectoranalyse de koersdoelen van alle drie beursgenoteerde Beneluxbanken, ABN AMRO , ING en KBC . 'Alle drie kwamen ze met een sterk kwartaalrapport, met KBC als uitblinker', zegt analist Benjamin Goy.

Het koersdoel van KBC gaat van 66 naar 70 euro. Die koers is intussen na het sterke rapport bereikt, vandaar dat Goy zijn advies op 'houden' handhaaft. 'ING blijft tegen negen keer de verwachte winst over 2022 het aantrekkelijkst geprijsd', zegt de analist.

Volgens Goy mogen de aandeelhouders bij alle drie een stevig uitkeringsbeleid verwachten: bij de twee Nederlanders via een mix van dividenden en aandeleninkopen, bij KBC ligt de focus in belangrijke mate op dividenden. Over het boekjaar 2021 rekent hij in totaal op een dividend van bruto 6,13 euro per aandeel. Bij de huidige koers impliceert dat 8,7 procent rendement bruto en ruim 6 procent netto. Ook over de boekjaren 2022 en 2023 zou de uitkering stevig blijven, met bruto respectievelijk 5,65 en 5,84 euro per aandeel.

KBC, met een weging van 12 procent het invloedrijkste aandeel in de Bel20-korf, koerst 1,2 procent hoger naar 71,64 euro. Dat is de hoogste koers sinds februari 2020 en een winst van 25 procent sinds Nieuwjaar.

Lees Meer Sipef biedt tienduizenden plantagearbeiders gratis vaccin aan

Buiten de Bel20 is de absolute uitblinker voor de tweede dag op rij Sipef . De plantageholding kwam met puike halfjaarcijfers, met dank aan de combinatie van stevige productievolumes en dito prijzen voor het belangrijkste product: palmolie.

KBC Securities verhoogt het koersdoel van 55 naar 61 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'. 'Het management lijkt vertrouwen te hebben in de prognose voor 60 à 70 miljoen dollar winst over heel 2021. Met 75 procent van de verwachte palmolieproductie die al verkocht is tegen gemiddeld 1.005 dollar per ton lijkt het ons logisch dat de winst aan de bovenkant van die vork uitkomt', zegt analist Michiel Declercq.

Declercq wijst ook op de hittegolven in de Verenigde Staten, Canada, Oekraïne en Rusland. Dat lijkt bizar, want Sipef produceert zijn palmolie in Zuidoost-Azië - vooral Indonesië. Maar de vier genoemde landen zijn belangrijke producten van sojabonen en dus sojaolie. Dat is een alternatieve plantaardige olie die door de hittegolven duur geworden is. 'Sojaolie is op dit ogenblik zo'n 400 dollar per ton duurder, wat palmolie relatief aantrekkelijk maakt', stipt de analist aan.

In Indonesië, daarentegen, waren er luidens het halfjaarverslag van Sipef uitstekende weersomstandigheden met 'regelmatige neerslag', die bevorderlijk waren voor 'de palmgroei en de vruchtontwikkeling'.