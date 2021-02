Brussel: het 'hé, jij ook hier?'-duo

De Bel20 krijgt voor de tweede dag op rij rugwind van ING. En Cofinimmo en Aedifica blijven elkaar bij hun Europese veroveringstocht voor de voeten lopen.

Het beurshuis Berenberg voorspelt dat de huidige beursrally nog wel even kan duren, dankzij de ultralage rentes, de terugkeer van groei bij de voortdurende stimulus van overheden en centrale banken, toenemende 'animal spirits' bij bedrijven, een groter enthousiasme bij kleine beleggers en het vooruitzicht van oplopende inflatie.

'We zijn niet blind voor de risico's, maar alles wijst op verdere koerswinst in 2021. Er zijn voorlopig geen naalden om de zeepbellen te doorprikken. Toch moet de belegger zich er bewust van zijn dat de beurzen geen eenrichtingsverkeer zullen zijn, vandaar onze 'kangabull', zegt analist Jonathan Stubbs.

Met andere woorden: een beurs die stevig op en neer gaat, maar per saldo wel hoger koerst.

In Japan tikte de Nikkei alvast voor het eerst sinds augustus 1990 de grens van 30.000 punten aan. In Brussel noteert de Bel20 0,6 procent hoger op 3.843 punten.

Eind vorige week charmeerde ING met zijn kwartaalrapport, terwijl KBC beleggers met een als voorzichtig onthaalde dividendpolitiek niet kon overtuigen.

Morgan Stanley besluit na die rapporten de Benelux-banken te switchen: bij KBC gaat het advies van 'kopen' naar 'neutraal', voor ING geldt het omgekeerde. Het koersdoel voor KBC is 67 euro, dat van ING 10,5 euro. Terwijl ING een spurtje trekt van 4,5 procent naar 8,73 euro, laat KBC 0,7 procent liggen tot 58,78 euro.

Niet alleen Morgan Stanley is na het kwartaalrapport enthousiast over ING. Deutsche Bank verhoogt het koersdoel van 10 naar 10,50 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'. 'De werkingskosten vertonen jaar op jaar een daling', stipt analist Benjamin Goy aan. 'Dat is volgens ons een grote verandering in de beleggerscase rond ING'.

Goy merkt op dat de kosten jarenlang een ontgoocheling vormden voor ING-beleggers, met een jaarlijkse kosteninflatie van 2 à 3 procent. 'De nieuwe CEO Steven van Rijswijk beloofde in de telefonische conferentie over het derde kwartaal daar verandering in te brengen en lijkt woord te zullen houden'.

'Het eerste dividend van 0,12 euro is een kleine stap, maar met het opgespaarde dividend in het vierde kwartaal kan ING potentieel 13 procent van de beurswaarde aan de aandeelhouders uitkeren', vervolgt de analist.

Sioen trekt 17 procent hoger naar 26,80 euro nu de familie het bod op de textielspecialist stevig optrekt - van 23 tot 27 euro om de kritische aandeelhouders te vermurwen.

Het bod liep normaal gezien tot 18 februari, maar wordt nu met vijf werkdagen verlengd. Logischerwijs ontvangt wie zijn stukken al aangeboden had op de betaaldatum aan het eind van het bod dus de hogere prijs van 27 euro.

Aedifica mag na België, Nederland, Duitsland, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk een zevende land toevoegen aan zijn Europese landkaart. De specialist in zorgvastgoed trekt 25 miljoen euro uit voor de allereerste site in Ierland. De ligt in Mallow, in het zuidelijk graafschap Cork.

'Een kleine deal naar Aedifica-normen, maar in een interessante nieuwe markt', beoordeelt KBC Securities de deal. 'En dit omwille van dezelfde reden als bij Cofinimmo: de vraag naar zorg is hoog in Ierland, waar het percentage 65-plussers substantieel sneller stijgt dan in andere Europese landen.' Het beurshuis handhaaft het koopadvies.

'Eens te meer komen Cofinimmo en Aedifica elkaar tegen', merkt ook Kepler Cheuvreux op. 'Nu, er is plaats van twee pure zorgvastgoedspelers in Europa. We verwachten sowieso meer deals bij Aedifica in 2021, aangezien één deal onvoldoende schaalvoordelen oplevert.'