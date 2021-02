Brussel: het opkomend tij tilt alle schepen op

Het optimisme over de wereldeconomie sijpelt stilaan door tot de meest vergeten hoekjes van de Brusselse beurs: Barco en Euronav.

Beleggers trekken even de handrem aan, na wat met een extra duwtje de langste beursrally in 17 jaar kan genoemd worden. De Bel20 noteert zo goed als stabiel op 3.861 punten.

Een factor bij de vlakke rit is de coupon die bij invloedrijkste Bel20'er, ING , van de koers gaat. De Nederlandse grootbank noteert met 8,81 euro zowat 8 cent lager dan de slotkoers van maandag (8,892 euro), maar rekening houdend met het brutodividend van 12 cent gaat de aandeelhouder er per saldo op vooruit. ING grossiert sinds het kwartaalrapport vrijdag in lovende analistenrapporten.

'Een opkomend tij tilt alle schepen op', luidt een oude spreuk op Wall Street. En dat kan je bijna letterlijk nemen bij Euronav . De olietankerrederij koerst 2,9 procent hoger op 7,91 euro. Euronav was een kleine twee weken geleden bij de jaarcijfers over 2020 erg voorzichtig in zijn outlook, maar beleggers rekenen erop dat de tankertarieven herstellen naarmate de olievraag in de loop van 2021 normaliseert.

De scherpe remonte van de olieprijs voedt dat optimisme: sinds de jaarcijfers op 4 februari herstelde het aandeel Euronav 18 procent. Het Noorse beurshuis Cleaves Securities verhoogt in één trek het advies van 'verkopen' naar 'kopen'.

'Licht aan het eind van de tunnel', kopt analist Joakim Hannisdahl een lijvige update over de sector. 'We verwachten een uitzonderlijk kleine groei van de vloot, die we afzetten tegen een potentieel forse toename van de vraag postcovid', klinkt het. 'Dit doet ons een beetje denken aan de aandelen van drogebulkreders, die sinds november dankzij een scherpe instroom van kapitaal gemiddeld 75 procent gestegen zijn.'

Dé favoriet van Hannisdahl in de sector is wel niet Euronav, maar Teekay Tankers. 'Die wordt door beleggers geprijsd alsof er nooit meer beterschap zal komen, ondanks de sterke balans.'

Beleggers gaan sowieso naarmate de hausse langer duurt, op zoek naar de steeds schaarsere achtergebleven aandelen. Een mooi voorbeeld is Barco . De beeldvormingsgroep is een uitschieter in de Bel20 met een plus van 2,6 procent tot 19,16 euro.

Barco beleefde in 2020 een horrorjaar. De pandemie trof de belangrijkste twee klanten van zijn belangrijkste afdeling, Entertainment, midscheeps: bioscopen en festivals. Elk lichtpunt is welkom en dat kwam er deze week: in China was het nieuwjaarsweekend een topweekend voor de 'box office' van cinema's.