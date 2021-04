Brussel: het stormt in de veilige haven

Van een veilige haven mag je veel verwachten. Maar een koersval met ruim 5 procent hoort daar doorgaans niet bij.

De Brusselse beurs zet de 'heropeningsrally op kousenvoeten' even on hold. De Bel20 brokkelt dinsdag 0,1 procent af naar 3.934 punten. Het is van vrijdag 21 februari 2020 geleden dat de Brusselse beursbarometer boven 4.000 punten sloot. De maandag daarop begon een hallucinante rit neerwaarts bij de start van de pandemie.

In de belangrijkste winstmotoren van AB InBev, de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en China, begint het de juiste richting uit te gaan. Edward Mundy Jefferies-analist

Geen kousenvoeten, maar zevenmijlslaarzen bij Ekopak . De specialist in waterzuivering surft voort op het sterke beursdebuut van vorige week maandag. Het aandeel ging in de ochtendhandel tot 21 procent hoger en noteerde bij de piek van 19,55 euro een stevige 40 procent boven de intekenprijs van 14 euro.

Op de Amsterdamse beurs ging de AEX het paasreces in met het eerste slotrecord in ruim twee decennia. Met dank aan ASML, dat zich in de handen wrijft met de nieuwe miljardeninvestering in de chipsector.

De Bel20 noteert nog 13 procent onder het record van 14 jaar geleden. Het verschil met de vlammende AEX? Lauw bier versus hete chips.

Blikvanger Dinsdag Na het lange paasweekend hervat de Brusselse beurs de handel. Beleggers zetten in op een heropening van de economie, maar de Bel20 kan daar maar beperkt van profiteren. Defensieve speler Elia maakt een opvallende uitschuiver. Woensdag Samsung Electronics komt met voorlopige kwartaalcijfers. Analisten verwachten een winstsprong van 45 procent met dank aan vlotte verkopen van smartphones, tv’s en huishoudapparaten. De chipdivisie zal allicht minder winst maken wegens een productie-onderbreking in de VS. Een fabriek in Texas moest in februari stilgelegd worden na een winterstorm.

Om de Brusselse barometer boven 4.000 punten te helpen is geen bruiswater maar schuimend bier nodig. Mogelijk komt dat eraan, want volgens het beurshuis Jefferies onderschatten beleggers het herstelpotentieel van AB InBev .

'De volumes zitten stilaan op een kantelpunt', zegt Jefferies-analist Edward Mundy over de biergigant. 'In de belangrijkste winstmotoren van de groep, de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en China, begint het de juiste richting uit te gaan. In Europa zijn er de nieuwe lockdowns, maar vergeet niet dat die regio maar 5 procent van de omzet aanlevert.'

Mundy rekent voor het boekjaar 2021 op een groei van de omzet en de brutobedrijfswinst (ebitda) van respectievelijk 8 en 10 procent. 'Tegen 17 keer de verwachte nettowinst over 2022, tegenover gemiddeld 21,5 keer de winst voor de sector, noteert AB InBev goedkoop', besluit de analist.

AB InBev koerst 0,9 procent hoger naar 54,28 euro en doet zo zijn deel voor 'project 4.000'.

De koerswinst van AB InBev wordt echter uitgevlakt door Elia . De netbeheerder weegt met 2,5 procent vijf keer minder zwaar in de barometer, maar zakt ook vijf keer harder dan AB InBev stijgt: minus 5 procent naar 88,95 euro.

Een tuimelperte die wel moet worden afgezet tegenover de hoge vlucht de jongste jaren. De netbeheerder gold als een oase van stabiel en voorspelbaar rendement in een nulrentende oceaan. Maar nu beleggers inzetten op een stevig conjunctuurherstel naarmate de economie heropent, is de status van Elia als veilige haven - met een winst die totaal niet van de conjunctuur afhangt - minder in trek.

Daar komt bij dat het jaarrapport van Elia begin vorige maand voor één keer niet kon overtuigen. Meer bepaald zullen grote onderhoudswerken op het Duitse net van 50Hertz in 2021 op de winst wegen. ING verlaagde vlak voor het paasreces het koersdoel van 93 naar 90 euro, bij een zuinig 'houden'-advies.

ING-analist Quiryn Mulder vindt de waardering te stevig geworden. Zeker omdat het dividendrendement 1,8 procent beloopt, 60 procent lager dan de 4,7 procent die de Europese nutssector gemiddeld biedt.

Oxurion maakt de brug (tot 2022) Een opgemerkte stijger op de lokale markt is Oxurion , dat een spurt van 10 procent naar 2,74 euro trekt. De Leuvense specialist in oogaandoeningen haalt 30 miljoen euro op bij de Franse investeerder Negma. Een investering die de kleine belegger verwatert, maar broodnodig is omdat de bodem van de kas in zicht begon te komen. 'De cash is nuttig om tot halverwege 2022 door te kunnen', stipt KBC Securities aan. Later dit jaar publiceert Oxurion fase 2-data over het belangrijkste medicijn, THR-149. Dat dient voor de behandeling van de oogaandoening DME, gezichtsverlies dat vooral optreedt bij personen met diabetes.