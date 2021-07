Brussel: hier laat ik je los, Tim

De Bel20 boekt voor de derde dag op rij herstel. Dit keer aangevuurd door zwaargewicht Argenx, dat sinds begin juni een spurtje van 37 procent getrokken heeft.

De Bel20 werkte op de nationale feestdag het laatste restje schade van de verkoopgolf maandag weg en doet er donderdag nog een schepje bovenop. De korf steraandelen van de Brusselse beurs schrijft 0,8 procent bij tot 4.231 punten en noteert nu 4,2 procent boven het dieptepunt van 4.060 maandag kort na de openingsbel.

De drijvende kracht achter de derde opeenvolgende winstdag is dit keer Argenx , sinds de jaarlijkse hertekening van de Bel20 in maart één van de tenoren van de korf.

Het Gentse biotechnologiebedrijf kende in het voorjaar een zeldzaam geval van lentemoeheid. Reden: een voor het bedrijf zeldzame 'lichte' nieuwsstroom in 2021 - 'als je geen cashflow hebt, moet je op nieuwsflow draaien', dixit CEO Tim Van Hauwermeiren. Dit mede omdat de Amerikaanse waakhond FDA het potentiële goudhaantje efgartigimod niet op het linkerbaanvak zette bij de goedkeuring voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis.

Lucratieve wees

UBS-analiste Laura Sutcliffe herhaalt na de O&O-dag haar koopadvies en koersdoel van 390 dollar (omgerekend 330 euro). Ze stipt aan dat het onderzoek rond myositis tegelijk risico- en beloftevol is, omdat ze op dit ogenblik weinig of geen effectieve behandelingen van de aandoening op de markt zijn. Een potentieel 'weesgeneesmiddel' dus, een gegeven waarbij analisten zeker op de cruciale Amerikaanse markt steeds hoge prijzen en dus dollartekens zien verschijnen.

+37% EGFA een spurtje trekken Het aandeel Argenx sinds het dieptepunt van begin juni 37 procent hersteld

Bij het onderzoek naar bulleus pemhigoïd merkt Sutcliffe op dat Argenx al een concurrent heeft: het Amerikaanse Regeneron voert samen met de Franse partner Sanofi onderzoek in de (gelijktijdige) tweede en derde klinische testfase met het middel Dupixent.

Het aandeel Argenx koerst 2,6 procent hoger naar 274,60 euro en noteert zo al weer 13 procent hoger sinds Nieuwjaar. In vergelijking met het dieptepunt van begin juni, 201 euro, beloopt de winst zelfs 37 procent.

KBC , de voorbije tweedaagse al de sterkste stijger in de Bel20, gaat nog eens 0,9 procent hoger naar 67,06 euro. De bank- en verzekeringsgroep profiteert al een tijdje van het feit dat de Tsjechische centrale bank weer begonnen is de rente te verhogen, een goede zaak voor de winstmotor van de groep op die tweede thuismarkt. Idem in Hongarije, ook een belangrijke markt voor KBC: daar zal de centrale bank volgende week dinsdag waarschijnlijk voor de tweede keer in korte tijd de rente verhogen, leert een rondvraag van Reuters bij economen.

'We verwachten dat KBC bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal de inkomstenprognose voor 2021 zal kunnen verhogen Benjamin Goy Deutsche Bank

Een schril contrast met de gebetonneerde nulrente in de eurozone dus. 'Het leven is niet makkelijk als bank in de eurozone', merkt Deutsche Bank-analist Benjamin Goy in een sectorupdate over de banken in de Benelux op. 'En dus helpt het als je zoals KBC een geografische mix van inkomstenbronnen hebt'.

'We verwachten dat KBC bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal (op 5 augustus, red.) de inkomstenprognose voor 2021 zal kunnen verhogen, met dank aan de Tsjechische renteverhogingen en de aantrekkende kredietverlening', vervolgt Goy. 'Bovendien is KBC van alle banken in de Benelux best geplaatst om munt te slaan uit het goede beleggingsklimaat, met een sterke toename van de commissie-inkomsten uit vermogensbeheer'.