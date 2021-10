Brussel: hopen op Sinterklaas zonder Zwarte Piet

Om een herfstige Bel20 los te wrikken komt op 6 december de Sint best zonder Zwarte Piet langs.

De Bel20 blijft het moeilijk hebben zijn herfstmoeheid af te schudden. De Brusselse beursbarometer gaat na de valse start op maandag een bescheiden 0,2 procent hoger naar 4.184 punten.

Vers van de pers: de analistenconsensus voor het derdekwartaalrapport van AB InBev . De analisten leggen de lat voor de biergigant bepaald niet hoog na een weinig begeesterend tweedekwartaalrapport, een groot 'losgewrikt' aandelenpakket van tabaksreus Altria dat als een donderwolk boven de handel hangt en onrust over de snel toenemende kosteninflatie.

Gemiddeld rekenen analisten over het zomerkwartaal op nagenoeg stabiele biervolumes (-0,1%). De omzet zou nog 4 procent stijgen, maar door de kosteninflatie zou de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) met 2 procent krimpen.

'De consensus rekent voor 2021 nu op een winstgroei van minder dan 10 procent, terwijl de prognose op 8 à 12 procent groei ligt', stipt Jefferies-analsit Edward Mundy aan. 'We erkennen dat nieuwe lockdowns in Azië op korte termijn wegen, maar we blijven overtuigd dat het aandeel voor een herontdekking staat met de beleggersdag van 6 december als katalysator.'

De bierreus kachelt 0,4 procent hoger naar 47,875 euro, maar is met een minus van 21 procent op het felgeplaagde Galapagos na de slechtste presterende Bel20'er sinds 1 juli (zie tabel). Met een weging van 10 procent blijft AB InBev een van de tenoren van de Brusselse beursgraadmeter, dus zou een remonte van de beurskoers ook welkom zijn om de Bel20 los te wrikken. Maar daarvoor zal de Sint dus effectief op 6 december moeten langskomen, zonder vergezeld te worden van Zwarte Pieten als Altria of de grondstoffenfactuur.

Hyloris , de specialist in nieuwe geneesmiddelen op basis van bestaande moleculen, lanceert zijn post-operatieve pijnstiller Maxigesic IV nu ook op de Britse en Ierse markt, leert een mededeling.

Het farmabedrijf kocht zich in juni vrij bij partner Alter Pharma en verwierf weer het alleenrecht op de pijnstiller. Sindsdien versnelt de 'uitrol', met intussen 27 landen (van 21 in maart). De grote prijs is echter de Verenigde Staten met een naar verluidt nakende aanvraag bij de altijd onvoorspelbare (zie: UCB) poortwachter FDA en de potentiële lancering op die cruciale markt in 2022.

In een reactie op het Britse groen licht handhaaft KBC Securities het koopadvies en koersdoel van 16,50 euro voor het aandeel.

'We ramen conservatief de Europese piekverkopen voor Maxigesic op 83,5 miljoen, waarvan 6,7 miljoen euro of 8 procent voor Hyloris. Bovendien blijven we rekenen op een Amerikaanse aanvraag door de commerciële partner Hikma tegen eind dit jaar, met potentiële goedkeuring in 2022. Globaal rekenen we op 123 miljoen euro piekverkopen op de Amerikaanse markt, met 9,8 miljoen royalty's voor Hyloris. Maxigesic vertegenwoordigt een tiende van onze 'som-van-de-delen'-waardering voor Hyloris', stelt analist Lenny Van Steenhuyse.