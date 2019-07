Brussel: industrietrio motor van Bel20-klim

Beleggers nemen een stevig voorschot op verse stimulus van centraal bankiers. De 'industrials' Umicore, Solvay en Aperam trekken de kar.

Op de Brusselse beurs boekt de Bel20 net als de Europese collega's stevige winst, vooruitlopend op de hoop dat voorzitter Mario Draghi donderdag na de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank minstens het vooruitzicht op een vers blik stimulus aankondigt.

De hoop dat de economie via extra stimulus door centraal bankiers naar een zachte landing wordt geloodst, straalt af op de industriële Bel20'ers: Aperam en Umicore gaan 2,6 procent hoger, voor Solvay is er 2,3 procent winst. Vorige week nog haalde Kepler Cheuvreux de chemiegroep van de verkooplijst, het advies luidt nu 'houden'. Volgens het beurshuis zijn analisten sinds de nieuwe CEO Ilham Kadri met een waarschuwingaftrapte té somber.

De nieuwsbrieven van Sofina, het is een recente maar zeer welgekomen uitvinding. Over het eerste halfjaar bleef de veteraan van de Brusselse beurs, die in 2018 al de Buffetts en de Wallenbergs ver achter zich liet, op dreef. De portefeuille dikte op een jaar tijd met bijna een miljard aan tot 7 miljard per 30 juni. Het aandeel vertaalt de brief in 0,9 procent winst naar 171,20 euro.

Degroof Petercam toont zich onder de indruk van de halfjaarcijfers van Sofina. 'Een intrinsieke waarde van 208 euro per aandeel, dat is een stijging met 8,3 procent sinds nieuwjaar en impliceert bij de huidige beurskoers een korting van 18 procent', rekent analist Stefaan Genoe voor.

Pro memorie: vorig jaar was die korting even bijna zo goed als weggewerkt. Het advies blijft 'houden', maar het koersdoel stijgt wel van 176 naar 190 euro.

ASIT Biotech kan weer even voortploegen. De allergiespecialist haalde via een private plaatsing van converteerbare obligatie 9,2 miljoen euro op. Dat is wel aan de onderkant van de vooropgestelde vork van 9 à 12 miljoen en in het najaar van 2020 blijft een nieuwe kapitaalronde nodig.

De broodnodige kapitaalronde heeft wel een prijskaartje voor de bestaande aandeelhouders: het eerste deel, iets meer dan 5 miljoen, wordt meteen opgevraagd en dekt de cash burn tot december. Dan maakt de groep de resultaten bekend van de herkansing van de derde en laatste fase van het onderzoek rond gp-ASIT+, het belangrijkste geneesmiddel waarmee ASIT hooikoorts wil bestrijden. De omzetting van de stukken in aandelen vindt plaats na publicatie van de studie, tegen 1,268 euro per aandeel. Die prijs is meer dan vier vijfde lager dan de 7 euro waartegen ASIT in het voorjaar van 2016 naar de beurs trok.

Sinds de beursgang incasseerden aandeelhouders alleen maar tegenvallers. De herkansing voor het hooikoortsmiddel kost flink geld, het experimentele middelen tegen huisstofmijt scoorde ook al erg zwak. En intussen moet ASIT om de haverklap op zoek naar vers geld, wat de aandeelhouders van het eerste uur verwatert: er staan intussen 20,54 miljoen stuks uit, tegen 13,3 miljoen bij de beursgang in 2016. En na de conversie van de obligatie in december komen daar dus nog zo'n 4 miljoen extra stukken bij.

Ondanks de verse verwatering, overheerst bij beleggers in ASIT Biotech de opluchting: het aandeel koerst 5,9 procent hoger naar 1,19 euro. KBC Securities handhaaft echter zijn 'verkopen'-advies en koersdoel van 0,80 euro. Het beurshuis brengt de penibele financiële situatie in herinnering. 'Eind 2018 had ASIT een cashpositie van 8,5 miljoen euro, terwijl er over het boekjaar 2018 13,3 miljoen euro cash verbrand werd.'

Terwijl de handel in ASIT Biotech hervat is, is die in Hamon geschorst. Begin juli stemde de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa in met een schuldherschikking voor de al jaren kwakkelende engineeringgroep. Daarbij vroeg Sogepa de obligatiehouders - die Hamon in 2014 55 miljoen toestopten - ofwel in te stemmen met korting van 40 procent en verlenging van de looptijd van 2020 tot 2025, ofwel konden ze hun stukken met nominale waarde van 100.000 euro nu voor 50.000 euro aan Sogepa slijten.