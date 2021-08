Brussel: kan een mangrove Galapagos houvast bieden?

Galapagos noteert nu met een derde korting op zijn bankrekening maar analisten vinden de tijd nog niet rijp om het aandeel op te vissen. 'Eerst zien wat er in de mangrove zit'.

De Bel20 blaast even uit van de zomerse rally en gaat een fractie lager naar 4.289 punten, nog altijd dicht tegen het hoogste peil in veertien jaar.

Galapagos maakt pas op de plaats en noteert op 51 euro. Beleggers passen nu een korting van een derde toe op de bankrekening van 5 miljard, aangezien de beurswaarde van de biotechgroep nu 3,34 miljard beloopt (zie grafiek).

Beurshuis UBS vat na de financiële resultaten het gevoel van de biotechbelegger samen: 'Het zijn de onderzoeksresultaten die nu van tel zijn'.

Analiste Laura Sutcliffe: 'Het meest interessante voor ons? De melding dat de recrutering van patiënten voor de prille tweede klinische testfase, codenaam 'Mangrove', van GLPG2737 voor de behandeling van autosomaal dominante polycystische nierziekte (ADPKD), voltooid is. We zijn een beetje verbaasd dat we tot nog toe zo weinig over deze molecule gehoord hebben. Buiten taaislijmziekte dan, waar AbbVie de rechten heeft.'

De aandoening, die de nieren vergroten door met vloeistof gevulde cysten, treft wereldwijd ongeveer 15 miljoen personen en is de vierde belangrijkste oorzaak van nierfalen.

'Galapagos is opmerkelijk onder de aandelen die we opvolgen omdat het bedrijf goedkoper noteren dan de verwachte cash eind 2021', vervolgt Sutcliffe. 'Maar dat is geen reden om nu al positiever te worden. Galapagos gaat cash blijven verbranden voor onderzoek en we ramen op basis van het huidige programma's dat de cash eind 2023 nog 47 euro per aandeel zal belopen. Een overname kan natuurlijk altijd om het gat in de pijplijn te dichten, maar lijkt niet voor meteen'.

Conclusie: de analiste handhaaft haar 'neutraal' advies.

Geheel onverwacht is het niet, maar bij Bpost kon CEO Dirk Tirez gisteren nabeurs na een sterk rapport over het tweede kwartaal de prognose verhogen. Voor heel 2021 rekent de postgroep nu op een bedrijfswinst van 340 in plaats van 310 miljoen euro. Dat is goed een vijfde meer dan de 281 miljoen over het rampjaar 2020.

Na het sterke kwartaalrapport handhaaft het beurshuis Jefferies het koopadvies van Bpost met een koersdoel van 14 euro. De titel van de update spreekt boekdelen, na de tweede 'beat' op rij van de analistenconsensus: 'The Beat Goes On'.

'Bpost presteerde een stuk beter dan verwacht, vooral dankzij het herstel van het briefverkeer', zegt analist David Kerstens. Zelf houdt hij al rekening met 350 miljoen bedrijfswinst over 2021 en dus ziet hij de verhoogde prognose van CEO Dirk Tirez als conservatief.

Bij KBC Securities is analist Thomas Couvreur voorzichtiger. 'De resultaten in de pakjesafdeling zijn geen reden voor ons om de prognoses voor die tak te verhogen. Tegelijk verwachten we niet dat er iets betekenisvol zal veranderen aan de jaarlijkse krimp van zo'n 8 procent per jaar in het klassieke briefverkeer'. Daarom blijven we bij het koersdoel van 11 euro, net niet genoeg voor een adviesverhoging. Dat advies blijft dus op een lauw 'bijkopen'.

Voor Couvreur komt de test eind dit jaar met de eindejaarspiek in de pakjes. Pro memorie: Bpost moest vorig jaar in tegenstelling tot een rivaal als PostNL fors extra kosten maken om die piek te verwerven, wat mede de zwaar teleurstellende cijfers over 2020 verklaarde.

-12% BAD CALL Bpost verloor van piek naar bodem tijdens de ochtendhandel - en gedurende de telefonische conferentie met analisten - 12 procent

Opvallend: tijdens de telefonische conferentie met analisten ruilde het aandeel Bpost stevige winst voor stevig verlies. Het aandeel noteert tegen de middag 5 procent lager op 9,19 euro, 12 procent lager dan de piek van 10,42 euro kort na opening.