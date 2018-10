Brussel kent slechtste beursmaand in meer dan drie jaar

De Bel20 is in oktober met 7 procent gedaald. Het is van augustus 2015 geleden dat de Brusselse beurs nog zo zwak presteerde.

Oktober staat geboekstaafd als een traditionele crashmaand op de beurzen en doet ook dit jaar zijn naam alle eer aan. De combinatie van ongunstig nieuws en relatief hoge noteringen deed beleggers en masse op de verkoopknop drukken. Op Euronext Brussel sloot de Bel20 de maand af op 3.447,07 punten, wat 7 procent lager is dan de eindstand op 28 september, de laatste beursdag van vorige maand.

Wereldwijd rolde een verkoopgolf over de beurzen. De Stoxx Europe 600, de brede Europese index, gaf 5,6 procent prijs en ook Wall Street heeft een beroerde maand achter de rug: de breed samengestelde S&P500 verzwakte tot dusver 6,9 procent. Tot begin deze week lonkte een correctie, maar de positieve sessies van dinsdag (+1,6%) en woensdag (+1,3% om 17.35 uur) beperkten de schade.

Voor het iets forsere verlies van de Bel20 in vergelijking met het Europese gemiddelde kunnen we AB InBev als schuldige aanwijzen. Het bierconcern heeft een gewicht van 10 procent in de korf van de 20 Belgische steraandelen en verloor in oktober 13,4 procent van zijn waarde. De grootste klap – min 10,4 procent – vond plaats op 25 oktober als reactie op de halvering van het dividend en klantenverlies op de belangrijke Braziliaanse markt.

Trump

De algemene baisse van de financiële markten is te wijten aan een onsmakelijke cocktail. Vooreerst is er de door de Amerikaanse president Donald Trump ontketende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarvan niemand de afloop kent. Trump zinspeelde afgelopen week op een ‘great deal’ die hij binnen afzienbare tijd met de Volksrepubliek hoopt te sluiten. Als dat niet lukt, dreigen nog meer importheffingen op Chinese producten.

De heffingen die reeds van kracht zijn, hebben tot dusver vooral technologiebedrijven en autobouwers klappen toegediend. De Duitse premiumconstructeurs BMW en Daimler (Mercedes) en de bandenmaker Michelin zagen zich verplicht een winstwaarschuwing uit te sturen. In de VS losten de technologieaandelen de rol van eenzame locomotief van de Amerikaanse beurs.

China

Intussen vertraagt de economische groei in China. In het derde kwartaal bedroeg de bbp-groei jaar op jaar slechts 6,5 procent, het laagste cijfer in bijna tien jaar. Richard Titherington, de groeilandenstrateeg van JPMorgan Asset Management, waarschuwde onlangs dat de handelsoorlog China drie à vier jaar terugslaat in zijn economische transformatie. Dat is ook af te lezen aan de Chinese beurzen, die sinds begin dit jaar al meer dan een vijfde van hun waarde hebben verloren, waarvan ruim 8 procentpunten in oktober.

Italië

Schermvullende weergave ©REUTERS

In Europa verzuurde vooral Italië het sentiment. De populistisch-extreemrechtse regering gaat met haar gepland begrotingstekort van 2,4 procent voor 2019 lijnrecht in tegen de Europese Commissie, die aanstuurt op een jaar na jaar kleiner wordend tekort. De onzekerheid die de starre houding van Italië creëert, deed de rente op Italiaans tienjarig staatspapier de voorbije maand met circa 80 basispunten klimmen naar het hoogste peil sinds februari 2014.

Brexit, olie en rente VS

Schermvullende weergave Een fakkel op de productiesite van Aramco op het Shaybah-olieveld in Saoedi-Arabië. ©REUTERS

Er zijn nog meer elementen die bijdragen tot de somberheid van de beleggers. Er is nog steeds geen brexitakkoord, wat de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ernstig kan bemoeilijken en heel wat ondernemingen kan treffen. En de hoge olieprijs speelt veel bedrijven parten, van energiegroepen en chemieconcerns tot luchtvaartmaatschappijen en – opnieuw – de autosector.

Tot slot is de zwakte van de aandelenmarkten ook deels toe te schrijven aan de stijgende Amerikaanse rente. De Federal Reserve trok in september voor de achtste keer de rente op - tot 2 à 2,25 procent - maar dat is zeker geen eindpunt. Al in december wordt een nieuwe verhoging verwacht. De rente op Amerikaanse tienjarige overheidsobligaties is opgelopen tot circa 3,15 procent, waarmee dat staatspapier (aangepast voor inflatie) weer een interessant alternatief vormt voor de meer risicovolle aandelen.