Brussel: koopadvies laat Orange Belgium vlammen

De prijzenbreker van de telecom breekt na een koopadvies op de beurs weer door de grens van 20 euro.

Terwijl de Europese beurzen in de loop van de dag een nieuwe hoogste peil sinds 2015 liet optekenen, kachelt de Bel20 rond het nulpunt. Telenet gaat 1 procent lager op 41,54 euro. Dat brengt het verlies sinds de start van de tweede jaarhelft op 15 procent, de slechtste prestatie van alle Bel20'ers.

ING-analist David Vagman legde eerder deze week in een sectorrapport de vinger op de wonde voor het nummer twee van de telecomsector, dat een koersdoel van 41 euro meekreeg. Hij verwees naar het strenge voorstel van de telecomwaakhond BIPT deze zomer om via goedkopere 'huurtarieven' voor het kabelnetwerk de Belgische markt open te breken en zo meer ruimte te geven aan potentiële prijzenbrekers als Orange Belgium.

'We denken dat kabelregelgeving de premiestrategie van Telenet op het verkeerde been heeft gezet, door alternatieve spelers toe te laten vergelijkbare downloadsnelheden tegen lagere prijzen en een grotere keuze aan te bieden', oordeelt Vagman. 'Televisie, 17 procent van de inkomsten van Telenet, loopt het meest risico, met een regelgeving die klanten in sneller tempo de kabel laat doorknippen'.

'Kabelknippers' zijn klanten die genoeg hebben aan een internetabonnement om pakweg Netflix te comakijken en geen boodschap meer hebben aan de in dure 'bundels' verpakte klassieke televisie met opzetkastjes en kluwen van kabels achter het televisiescherm.

ABN AMRO-analist Konrad Zomer is een lijvig rapport over het Belgisch telecomtrio positiever over Telenet, omdat lagere kapitaalinvesteringen zich de komende jaren ofwel in een winstboostende overname van VOO ofwel in hogere aandeelhoudersvergoedingen kunnen vertalen.

Dé favoriet voor ABN AMRO is evenwel Orange Belgium met een stevig koersdoel van 24,6 euro. Dat helpt de nummer drie van de sector 6,6 procent hoger vlammen naar 20,20 euro. 'Wij rekenen de komende drie jaar op een organische groei van omzet en bedrijfwinst van respectievelijk 4 en 5 procent. In een markt zonder groei is dat een serieuze prestatie.' Ook Zomer verwijst naar de BIPT, die begin 2020 de lagere huurprijzen voor kabel moet aankondigen en zo prijzenbreker Orange Belgium een duwtje in de rug moet geven.

Buiten de telecomsector koerst Aedifica 1,6 procent lager naar 111,60 euro. De specialist in zorgvastgoed moet even zijn recordjacht staken nu er een hobbel op het expansiepad gekomen is. Aedifica doet water in de wijn bij de poging om de Finse sectorgenoot over te nemen. Hij neemt vrede met 50 procent met de aandelen. De lat lag eerder op 90 procent, een percentage dat Aedifica zou toelaten om de minderheidsaandeelhouders uit te roken en de beursnotering te schrappen. Maar alvast één belangrijk minderheidsaandeelhouder, het Britse Clearance Capital, weigert 'clearance' te geven en verspert zo de weg naar 90 procent.

Sipef kocht vorige week 16.700 eigen aandelen in, leert een mededeling. Meteen de eerste 'auto-inkopen' dit jaar, de vorige inkopen dateerden van december 2018.

Het lijkt iet of wat verrassend dat het tot nu duurde eer Sipef eigen aandelen kocht, aangezien het aandeel van de plantagegroep door de tegenvallende resultaten deze zomer naar het laagste peil van het decennium zakte. De aankopen zijn bij Sipef echter niet 'opportunistisch', maar hebben enkel tot doel het optieplan voor het management af te dekken.

Sipef voert geen beleid van aankoop van eigen aandelen. Het bedrijf investeert liever in de uitbreiding van zijn activiteiten. De voorbije jaren gebeurde dat via de overname van plantages van derden als via de uitbreiding van zijn bestaande plantages.