Brussel: kopen bij nieuws. En kopen zonder nieuws.

Care Property en CFE vertalen nieuws in behoorlijke koerswinst, maar echt leuk wordt het pas als er geen nieuws is.

De Brusselse beurs last na de stevige rally van de jongste weken - die Duitse DAX op een record bracht - even een pitstop in. De Bel20 brokkelt 0,2 procent af naar 3.662 punten. Echt grote bewegingen zijn in er binnen de beursbarometer niet.

Buiten de Bel20 vertalen twee aandelen nieuws in behoorlijke koerswinst. De Nederlandse aannemer BAM en de Belgische branchegenoot CFE , via baggerfiliaal DEME, schieten de hoofdvogel af bij het Oosterweel-project. Het consortium Roco, waar beide groepen toe horen, kreeg het supercontract '3B' gegund. Dat omvat de kanaaltunnels en de R1 op de Antwerpse Rechteroever en is goed voor 2,3 miljard euro.

Met het megaorder van Oosterweel voor dochter DEME op zak koerst CFE 2,5 procent hoger op 84,50 euro. Niet verrassend: het gaan dan ook over één van de grootste bouwwerven van Europa de komende jaren. De bouw- en baggergroep heeft er een indrukwekkende remonte op zitten: sinds begin november schoot het aandeel 60 procent hoger.

CFE zit in de lift sinds de 'gamechanger' in het vaccinonderzoek begin november, een rally die crescendo ging dankzij de aankondiging van een groot contract voor baggerdochter DEME eind november. Het aandeel kwam deze maand uit de rondvraag bij analisten van De Tijd ook naar voor als een van de favorieten voor 2021.

Dat de vooruitzichten voor de sector opgeklaard zijn, bewees vorige week ook een megacontract in de Filipijnen voor de Nederlandse rivaal Boskalis.

Bij Care Property Invest vinden ze even uitblazen rond kerst en nieuw duidelijk voor mietjes. De specialist in zorgvastgoed zet de turbo op zijn Nederlandse expansie. Eerst maandag de herontwikkeling van een klooster tot zorgresidentie in Warmond bij Leiden, dinsdag een villa in Vught bij Den Bosch die tot zorgresidentie omgebouwd wordt.

En nu is de tiercé compleet: 6,2 miljoen euro voor een te ontwikkelen woonzorgcentrum in Amstelveen bij Amsterdam.

Per 30 juni was Nederland goed voor een bescheiden 4 procent van het aantal wooneenheden, maar 12 procent van de projecten. Vlaanderen, de historische kernmarkt, was goed voor 81 procent van de wooneenheden, gevolgd door Brussel (12%) en Wallonië (8%).

Care Property gaat 1,5 procent hoger naar 27,40 euro.