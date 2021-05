Brussel: kopersstaking door huurdersperikelen

Lettersoep

Cuypers schat dat Exmar voor de vroegtijdige beëindiging van het contract ongeveer 55 miljoen dollar heeft ontvangen. ‘Dat is een aanzienlijke compensatie die zal helpen de tijd te overbruggen om nieuw werk te vinden.’ Dat betekent echter ook dat Exmar in het komende jaar – of de komende jaren – voor twee belangrijke eenheden een nieuwe opdracht moet zien te vinden: zowel voor de Tango FLNG als voor de FSRU.

Wegens de onzekerheid over het Gunvor-contract had Cuypers in zijn waardering al een discount van 40 procent op de FSRU toegepast. Hij denkt dat die discount gerechtvaardigd is tot nieuwe tewerkstelling is gevonden en meer informatie beschikbaar is over de voorwaarden waartegen dat gebeurt. Hij behoudt zijn koersdoel van 3,30 euro.