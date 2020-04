Brussel: kortingaandeel stapt in soldenaandeel

It takes one to know one. Quest for Growth treurt niet om de grote korting die beleggers op zijn aandeel toepassen en investeert in het ene aandeel dat een nóg grotere korting meesleept.

De Europese beurzen namen na de klim op donderdag even wat gas (en olie) terug. De Bel20 zakt 1,3 procent naar 2.857 punten.

Een van de grootste dalers in de Bel20 was Ageas . De verzekeraar dook tot 5,3 procent lager naar 35,42 euro. EIOPA, de Europese toezichthouder van de sector, raadt in het spoor van de banken ook de verzekeraars aan voorzichtigheidshalve voorlopig geen dividenden uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

De mededeling is een streep door de rekening van beleggers, die in een klimaat waar dividenden bij bosjes sneuvelen in verzekeraars een relatief zekere bron van rendement zagen. Vorige maand had bij Ageas-CEO Bart De Smet over boekjaar 2019 nog een stijging van het dividend met 20 procent aangekondigd, tot 2,65 euro per aandeel. Bij de slotkoers van donderdagavond (37,39 euro) vertaalde zich dat in een rendement van bruto 7 procent.

In een eerste reactie zegt Ageas te wachten op een beslissing van de Belgische toezichthouder, de Nationale Bank dus. Later moet de raad van bestuur dan een beslissing nemen.

Uitstel is in deze niet altijd afstel: vorige week repte Bekaert in tegenstelling tot Umicore bij een coronawaarschuwing opvallend genoeg met geen woord over het dividend, maar vrijdagochtend viel de beslissing toch. Het dividend wordt niet geschrapt, wel gehalveerd, van 0,70 naar 0,35 euro per aandeel. De jaarvergadering van 13 mei zal trouwens voor gesloten deuren plaatsvinden.

In de mededeling sust voorzitter Jürgen Tinggren meteen ook de belegger. 'De raad van bestuur heeft bovendien meerdere scenario’s geëvalueerd om de impact van de Covid-19 pandemie op de liquiditeitspositie van de groep te stresstesten. Zelfs onder extreme veronderstellingen blijven deze scenario’s een positieve cashpositie verzekeren.'

Het aandeel van de staaltechnologiegroep daalde 2,8 procent naar 15,23 euro, een verlies van meer dan 40 procent sinds nieuwjaar.

Colruyt , de rots in de branding tijdens de coronacrash op de Brusselse beurs, heeft een criticus minder: het Londens beurshuis HSBC haalt de supermarktketen van de verkooplijst en verhoogt het advies naar 'houden', bij een koersdoel van 48 euro. Het aandeel klom 1 procent naar 50,64 euro.

Zelfs Lotus Bakeries is niet immuun voor de covid-19 crisis, leert een mededeling. De koekjesbakker merkt op dat alle 12 productievestigingen weliswaar operationeel blijven, maar dat de 'lockdown' impact heeft op de klanten. 'Er is een significante impact op de out-of home sectoren (horeca, instellingen etc, red.) en vliegtuigmaatschappijen', stipt Lotus aan. 'Dit klantenbestand vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van de verkopen'.

Lotus voegt er wel aan toe dat er een 'gedeeltelijke verschuiving' is naar thuisconsumptie, met dus grotere vraag vanuit de supermarkten. En dat op dit ogenblik de enige zekerheid de grote onzekerheid over de precieze impact is. 'Op vandaag is het voorbarig om een accurate inschatting te maken van de volledige impact op het bedrijf in de komende weken en maanden', luidt het.

Het aandeel Lotus zakte 2,8 procent naar 2.770 euro, maar is goed op weg om in 2020 voor het zeventiende jaar op negentien (!) de Bel20 te kloppen (zie grafiek). KBC Securities wijst op de lage schuldgraad van de koekjesbakker, die voor voldoende financiële buffers en flexibilteit zorgt. Het advies blijft 'houden', aangezien bij de huidige beurskoers Lotus zo'n 28 keer de vewachte nettowinst voor 2020 noteert.

Ook in deze barre tijden blijft de Leuvense investeringsmaatschappij Quest for Growth naar goede traditie elke maand een update van de portefeuille geven. Per 31 maart beliep de intrinsieke waarde 6,51 euro per aandeel, 20 procent minder dan de 8,12 euro per eind 2019. Ergo: bij de slotkoers van donderdag, 4,47 euro, noteert QfG tegen een forse korting van 31 procent.

Misschien daarom dat de investeringsmaatschappij gaan bodemvissen is bij een aandeel dat sinds jaar en dag aan een forse korting noteert: Tubize , de familiale controleholding boven biofarmaciegroep UCB. QfG sloeg in de loop van de doldrieste beursmaand maart 35.000 stuks Tubize in, leert het maandelijkse portefeuille-overzicht.

De korting van Tubize op het enig actief, UCB dus, is vrij makkelijk te becijferen: Tubize heeft 68,1 miljoen UCB-aandelen in portefeuille, terwijl er maar 44,5 miljoen stukken Tubize noteren. Elk aandeel Tubize vertegenwoordigt dus 1,53 'onderliggende' aandelen UCB. Daar moet je wel de 86,5 miljoen schulden - 1,94 euro per aandeel - van aftrekken.

Ergo: de intrinsieke waarde is bij de jongste UCB-slotkoers van 78,78 euro 118,59 euro per aandeel. En dus impliceert de slotkoers van Tubize donderdag - 63,50 euro - een zeer forse korting van 46,5 procent.