Brussel: liefdesbrieven voor de banken

Vorige week ging Bpost met alle aandacht lopen, maandag staan op de Brusselse beurs 'liefdesbrieven' aan de banken centraal.

'Ik kan me inbeelden dat we ooit weer liefdesbrieven schrijven', zei Bpost-CEO dit weekend in gesprek De Tijd. En kijk eens aan: liefdesbrieven helpen in zeker zin de Brusselse beurs maandag aan een remonte.

De beleggersreactie op het kwartaalrapport van KBC van vorige donderdag was bijna traditiegetrouw lauw, maar de bank- en verzekeringsgroep blijft onder analisten wel fanmail vergaren. Jefferies handhaaft het koopadvies en verhoogt het koersdoel van 62,60 naar 64,10 euro.

Analiste Martina Matouskova verwijst vooral naar de uitzonderlijke sterke prestatie van de verzekeraar, een vaststelling die vrijdag ook al bij Ageas werd gemaakt. 'Het bank- en verzekeringsmodel van KBC heeft zich bewezen tijdens de pandemie, met verzekeringen die 80 procent van de winst voor hun rekening namen'.

Het bank- en verzekeringsmodel van KBC heeft zich bewezen tijdens de pandemie, met verzekeringen die 80 procent van de winst voor hun rekening namen Martina Matouskova Jefferies-analiste

Matouskova wijst op het recordresultaat van de schadetak, uiteraard omdat tijdens de lockdown vrijwel niemand de baan opging en er dus een pak minder schadeclaims waren. De combined ratio - de uitgekeerde claims afgezet tegenover de ontvangen premies - was met 83 procent nog nooit zo laag.

'Uiteraard zullen de claims terug oplopen tijdens de tweede jaarhelft, maar de sterke winstbijdrage in het tweede kwartaal zal de analistenconsensus voor 2020 omhoog stuwen', denkt Matouskova.

Daarnaast heeft KBC-CEO Johan Thijs voor meer dan 90 procent van de verwachte kredietverliezen over heel 2020 in het eerste halfjaar provisies aangelegd, zodat de tweede helft op dat vlak een stuk rustiger moet worden. Bovendien is volgens haar een andere belangrijke factor, de kostendiscipline, niet eenmalig. 'We verwachten dat KBC op dat vlak blijft verbazen, met een strategische review in het derde kwartaal', luidt het.

Er was wat ontgoocheling bij beleggers dat KBC pas in februari een update zal geven over de dividendpolitiek, maar de analiste verwacht wegens de sterke kapitaalbuffers geen verrassingen. 'We denken dat KBC eerst het over 2019 opgespaarde dividend zal uitkeren, over boekjaar 2020 rekenen we op 55 procent van de nettowinst en vanaf 2021 60 procent'.

KBC kreeg deze ochtend fanmail, dan kon de andere financiële zwaargewicht uit de Bel20 niet achterblijven: ING . De Nederlandse bankgroep krijgt fanmail van Berenberg. 'ING blijft één van onze favorieten in de Europese banksector', zegt het beurshuis na het kwartaalrapport. 'Na de tweedekwartaalcijfers zijn de risico's kleiner geworden. ING beschikt over een van de beste kapitaalbuffers van Europa, met een kapitaalbuffer die slechts 120 basispunten kleiner is dan die van KBC. Maar dat valt nog niet uit de koers af te lezen: het aandeel noteert tegen een korting van 40 à 50 procent'.

ING zal zijn dividendpolitiek opfrissen vóór het dividendverbod van de ECB eindigt. Een duidelijk teken van vertrouwen Andrew Lowe Berenberg-analist

Voor analist Andrew Lowe biedt die stevige buffer perspectieven eenmaal banken weer een dividend mogen uitkeren. En beleggers zullen minder lang geduld moeten oefenen voor een update dan bij KBC.

'ING zal zijn dividendpolitiek opfrissen op 5 november. Dat is dus vóór het dividendverbod van de ECB (tot eind 2020, red.) eindigt, en is een duidelijk teken van vertrouwen. We verwachten dat ING 50 procent van de winst zal uitkeren, wat zich in 2021 zou vertalen in 7 procent rendement bruto'.

De fanmail vertaalt zich in stevige winst. ING verstevigt 2,6 procent naar 6,77 euro, voor KBC is er een plus van 2,6 procent naar 51,42 euro.

Omdat het bankenduo bijna een kwart van de marsrichting van de Bel20 bepaalt, zet ook die beursbarometer de week stevig in met een winst van 0,9 procent naar 3.370 punten.