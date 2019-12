Brussel: mastodont en lilliputter kleuren de dag

Het meest en minst waardevolle aandeel van de Brusselse beurs kleuren de laatste volledige handelsdag van het jaar.

Ook op de laatste volledige handelsdag wil het voor de Bel20 voorlopig niet lukken: de 4.000 punten - waar de beursbarometer vrijdag opnieuw even de neus bovenstak - als bekroning van een sterk beursjaar.

In de ochtendhandel koerst de Bel20 0,2 procent lager op 3.988 punten. Het is van 12 maart 2018 geleden dat de korf Brusselse steraandelen de handelsdag boven de grens van 4.000 punten kon afsluiten.

De belangrijkste reden is net als de voorbije weken AB InBev , met een weging van 11,2 procent in de korf na KBC (12%) dé zwaargewicht in de Bel20. De bierreus koerst 0,8 procent lager naar 73,88 euro. Sinds AB InBev op 24 oktober bij de resultaten over het derde kwartaal moest opbiechten dat de bierverkoop weer krimpt, verloor het aandeel meer dan een tiende, sinds de piek op 1 augustus beloopt het verlies zelfs 20 procent. Let wel: na het beroerde 2018 is het aandeel over heel 2019 wel nog altijd 28 procent hersteld.

Dit jaar is de het aandeel in hét steraandeel ook weer meer 'Brussels' geworden. Voor het eerst in vier jaar verloopt de meerderheid van de handel op Euronext Brussel en niet op Wall Street, waar AB InBev sinds 2009 onder de ticker 'BUD' noteert.

AB InBev is met een beurswaarde van 150 miljard euro veruit het waardevolste aandeel van het Brussels koersenbord. Maar voor het eindejaarsvuurwerk zorgt een aandeel dat zo'n 30.000 keer kleiner is: ASIT Biotech . Het biotechbedrijf is na de flop van zijn belangrijkste onderzoek - een experimenteel hooikoortsmiddel - zo goed als waardeloos en vraagt in een ultieme poging om het hoofd boven water te houden het gerechtelijk akkoord aan. KBC Securities zette in reactie op het nieuws de opvolging van het aandeel stop, met een laatste koersdoel van 0,15 euro.

De beurswaarde is zo verschrompeld tot 5 à 6 miljeon euro. Maar precies de degradatie tot centjesaandeel waar heel moeilijk een waarde op te plakken valt maakt het aandeel tot favoriet jachtterrein voor 'grootste gek' -speculanten. Dat jaagt het aandeel in het ijle nog eens 25 procent hoger naar 0,30 euro.