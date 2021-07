Brussel: met alle Chinezen

Als het regent in Peking, druppelt het in Brussel een (klein) beetje.

De beursrally gaat dinsdag even in de remmen. De Bel20 koerst in het spoor van de Europese collega's 0,5 procent lager naar 4.216 punten.

Een opgemerkte daler in de Bel20 is Ageas . De verzekeraar laat 1,5 procent liggen tot 44,92 euro. De reden lijkt bij de uitverkoop op de Chinese beurzen te zoeken. De CSI300, de korf van 300 steraandelen op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen, is sinds de vooravond van het Chinese Nieuwjaar begin februari dik 1.000 punten of 18 procent teruggevallen naar 4.800 punten.

Een euforisch beursklimaat in China was bij Ageas' kwartaalrapporten de jongste jaren steevast goed voor meerwaarden (en vice versa), via de belangrijke activiteiten van de groep in de regio. De cijfers over het eerste kwartaal leerden dat de verzekeraar toen op de Chinese beurzen flink wat aandelen met meerwaarde verkocht heeft. 'Onze timing bij de realisatie van de kapitaalwinst in China was bijna perfect', zei CEO Hans De Cuyper in mei.

Chinese levensverzekeraars kregen vanaf het tweede kwartaal klappen op de beurs, wat via China Taiping Life ook op Ageas afstraalt. Colm Kelly UBS-analist

UBS handhaaft in een vooruitblik op het halfjaarrapport het 'neutraal' advies op Ageas. 'Ageas blijft een van de weinige Europese verzekeraars die zich via joint ventures toegang hebben verschaft tot Azië. Maar er is weinig transparantie over die joint ventures, wat onze overtuiging vermindert. Bovendien kregen Chinese levensverzekeraars vanaf het tweede kwartaal klappen op de beurs, wat via China Taiping Life ook op Ageas afstraalt', stelt UBS-analist Colm Kelly.

De beurskoers van China Taiping, sinds jaar en dag de partner van Ageas in China, spreekt boekdelen over het afgekoelde beursklimaat, met op de beurs van Hongkong een verlies van 40 procent sinds augustus:

Solvay verstevigt 0,5 procent naar 113,05 euro. Credit Suisse verhoogt in aanloop naar het kwartaalrapport donderdag het koersdoel voor de chemiegroep van 110 naar 121 euro, het advies blijft kopen ('outperform').

'Solvay is tegen 8,6 keer de verwachte ebitda (bedrijfswinst voor afschrijvingen, red.) over 2021 een van de goedkoopste aandelen om in te spelen op de remonte in de Europese chemiesector', stelt analist Samuel Perry. Volgens hem kan CEO Ilham Kadri potentieel verrassen met een grondige doorlichting van de portefeuille van de groep, wat een versnelde schuldenafbouw zou mogelijk maken.

Positief, niet euforisch

Het optimisme van Credit Suisse rond Solvay mag niet verbazen. Een economie die in een rotvaart herstelt, laat ook de industrie boomen. Vorige week rapporteerde Bekaert een verdrievoudiging van de halfjaarwinst. Dinsdag was Recticel aan zet om in een korte update 'booming business' te melden. De omzet steeg over het eerste halfjaar met 59 procent, naar 596 miljoen euro.

Analisten tonen zich doorgaans positief, maar niet euforisch, over de update. De drie factoren achter de sterke groei (prijsverhogingen, sterke isolatiemarkt, overname FoamPartner) zaten al in belangrijke mate verrekend in hun prognoses.

'De eerste consolidatie van FoamPartner sinds 1 april leverde 72 miljoen omzet aan, meer dan de 65 miljoen waar wij vanuit gingen', merken ING-analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester op. 'Bovendien verhoogt Recticel licht zijn vooropgestelde synergieën tegen 2023, van 14 naar 18 miljoen euro. Dit bevestigt volgens ons dat de afdeling Engineered Foams het potentieel heeft om de winst fors op te krikken en op termijn de vooropgestelde winstmarge van 12 tot 15 procent kan overtreffen'.

De kans is reëel dat Greiner in elk scenario een minderheidsaandeelhouder blijft, wat de strategische opties van Recticel dreigt in te perken. Wim Hoste KBC Securities-analist

De ING-analisten concluderen dat CEO Olivier Chapelle zijn 'strategische agenda inlost' en handhaven hun koopadvies. Iets voorzichtiger is hun collega Wim Hoste bij KBC Securities. Hij blijft bij zijn 'bijkopen'-advies en stipt aan dat de omzet over de eerste halfjaar ook 31 procent boven de 'prepandemische' eerste helft van 2019 ligt.

'We herinneren er wel dat Recticel nog altijd in een wat moeilijke situatie zit met Greiner dat een belang van 27 procent heeft genomen en de intentie heeft een bod uit te brengen tegen 13,5 euro per aandeel. De kans is reëel dat Greiner in elk scenario een minderheidsaandeelhouder zal blijven, wat de strategische opties van Recticel dreigt in te perken.'