Brussel: met een volle geldbeugel de zomer in

Na Atenor en Mithra tankt nu ook Care Property voor het zomerreces nog geld bij. Je weet maar nooit hoe de wereld er in september uit zal zien.

De Europese beurzen zetten hun rally voort. Heel kort was er onrust over de Chinees-Amerikaanse handelsdeal, tot de Amerikaans president tweette dat die 'volledig intact' is.

En intussen ziet het er naar uit dat minstens in de eerste fase de versoepeling van de lockdown, wat de Fransen mooi 'déconfinement' noemen, een forser dan verhoopt economisch herstel op gang heeft gezet. Dat leert toch de conjunctuurbarometer die onderzoeksbureau IHS/Markit elke maand uit een rondvraag bij 5.000 Europese bedrijven distilleert.

Die veerde in juni een stuk sterker dan verwacht op, na de duizelingwekkende neergang in april en mei. Meteen het signaal voor een extra scheut beursrally, aangezien beleggers een V-vormig herstel van de economie weer helemaal zien zitten.

De Bel20 koerst rond de middag goed 1 procent hoger op 3.383 punten en noteert nu 34 procent boven het dieptepunt van 17 maart, zij het ook nog altijd 20 procent onder de jaarpiek van 17 februari. Het gros van de winst voor de aandelenkorf komt van twee eerder dit jaar zwaar afgestrafte zwaargewichten: bankgroep ING trekt 3,4 procent hoger naar 6,47 euro, voor biergigant AB InBev is er 2,3 procent winst naar 46 euro.

Het zomerreces nadert met rasse schreden en bedrijven lijken logischerwijs gehaast om snel van de brede opklaringen in het beursklimaat gebruik te maken om bij te tanken. In de kalme zomermaanden is het 'not done' om een grote geldronde in de steigers te zetten en gelet op het dolle beursjaar tot nog toe in 2020 is het bepaald geen sinecure om in te schatten hoe de de wereld er in september zal uitzien.

De jongste in de rij is Care Property Invest . De specialist in zorgvastgoed had maandag al aankondigde de eerste stappen te zetten op de Spaanse markt. Nu klopt Care Property Invest bij een kransje grote beleggers aan om zo'n 60 miljoen op te halen.

De begeleidende zakenbanken Belfius en KBC Securities plaatsen dinsdag zo'n 2,19 miljoen aandelen bij beleggers. Dat is een tiende van het aantal op dit ogenblik uitstaande aandelen.

De kleine aandeelhouders beschikken in tegenstelling tot de lopende kapitaalronde bij vastgoedontwikkelaar Atenor geen voorkeurrecht om in te schrijven en zullen dus een verwatering van zo'n 10 procent voor lief moeten nemen, aangezien toekomstige dividenden over zo'n tiende méér 'hongerige mondjes' zullen moeten verdeeld worden. Al belooft CEO Peter Van Heukelom wel het geld snel te laten rollen, door 'de uitbreiding van de portefeuille zorgvastgoed te versnellen'.

Over Atenor gesproken: het aandeel noteert op dit ogenblik aan 62,60 euro, het inschrijvingsrecht aan 1,51 euro. Per 4 rechten kun je inschrijven op 1 aandeel tegen de vriendenprijs van 55 euro. Theoretisch is elk recht dus bij de huidige Atenor-koers dus 1,9 euro waard.

En ook al wordt er gezegd dat biotech leeft van nieuwsflow, dat is nog niks vergeleken met de 'flow' bij de vastgoedjongens. 'Kotmadam' Xior , dat meldde de afronding van de overname van de Cartuja campus in Granada. 'Het project met 347 units werd op 17 juni zoals gepland opgeleverd.'

Vanaf 1 september treedt een huurovereenkomst in werking met de uitbater Amro Estudiantes voor twee jaar. Na twee jaar neemt Xior de verhuur voor zijn rekening. Xior stopte 37 miljoen euro in de campus met een brutorendement van 7 procent.

In een Covid-19-update benadrukt Xior dat alle projecten en de verhuur volgens plan verlopen. KBC Securities blijft wel zijn advies tussen haakjes ('under review') zetten, omdat het onmogelijk is op dit ogenblik de volledige impact van covid-19 te ramen, evenals de mate waarin een potentiële tweede virusgolf de terugkeer van studenten in september kan belemmeren.