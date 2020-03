Brussel: met volle snelheid door dichte mist

Aangezien de onzekerheid bij beursgenoteerde bedrijven én economen over de impact van het coronavirus totaal is, mag het niet verbazen dat de Brusselse beurshandel weer de nodige zaagtandbewegingen toont.

Na het herstel van de voorbije paar beursdagen, moet de Brusselse beurs weer naar af op maandag. De Bel20 gaat 4,4 procent lager naar 2.645 punten, alle aandelen in de korf koersen in meer of mindere mate in het rood.

Beleggers zien hun optimisme wegebben. Niet alleen is er het weinig verheffende spektakel in Washington, waar politici bikkelen over het stimuluspakket dat een in rotvaart krimpende economie dringt nodig heeft.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de economische impact van het coronavirus enorm zal blijken. Economen hebben moeite om de stroom negatief nieuws bij te benen, in het bijzonder de steeds drastischer maatregelen die Europese overheden moeten nemen in hun pogingen om de verspreiding in de mate van het mogelijke af te remmen. Zo legt Italië het bedrijfsleven verplicht grotendeels stil en verbiedt Duitsland samenscholingen van meer dan twee mensen. Binnengrenzen zijn over grote delen van de Europese 'Unie' weer grotendeels dichtgegaan.

Reinhard Cluse, hoofdeconoom van UBS, doet een poging om de impact te becijferen. 'Ons basisscenario is nu dat de lockdown in Europa tot midden mei duurt, gevolgd door herstel. Maar ook dan zijn tweederonde-effecten ondanks zware stimulus van overheden en centrale banken onvermijdelijk, met een sterke toename van werkloosheid en faillissementen de komende weken. We voorspellen nu dat de Europese economie in 2020 met 4,5 procent krimpt, terwijl tot nog toe voor heel het jaar nog 0,3 procent groei verwachtten.' Ter vergelijking: dat is dezelfde krimp voor de eurozone als in 2008.

Cluse erkent dat elk scenario voer is voor debat en grote onzekerheid. Maar: 'Eén conclusie kunnen we met grote zekerheid trekken: de economische schok die Europa wacht zal groot zijn'.

In het licht van het coronavirus schort Galapagos de lopende klinische testen rond goudhaantje filgotinib op, leert een korte mededeling die CEO Onno van de Stolpe op de website plaatste. Het gaat onder meer om de derde testfase rond psoriasis arthritis en de tweede en derde testfases rond de ziekte van Crohn.

Het gaat niét om het onderzoek voor filgotinib bij de behandeling van colitis ulcerosa (dikkedarmontsteking), aangezien daar de werving van patiënten reeds volledig was. Daar blijft de Belgische-Nederlandse groep van plan om tijdens het tweede kwartaal de resultaten van die studie voor te stellen.

'De medicatie die patiënten in tests ontvangen kan hen meer kwetsbaar maken voor virussen, dus is de beslissing rationeel', zegt KBC Securities. Ondanks de forse koersdaling blijft het beurshuis bij zijn 'houden'-advies. 'De tests rond colitis ulcera wordt gevolgd door drie meer risicovolle testresultaten in de tweede klinische fase. Bijgevolg kunnen potentiële tegenvallers het sentiment rond het aandeel verder drukken, ook al zijn die drie tests in onze globale waardering niet zo erg belangrijk'.

Het aandeel zakt opnieuw 4,5 procent naar 138 euro. Door een combinatie van enkele analisten die de koersstijging stilaan welletjes vonden en - vooral - de algemene verkoopgolf op de Brusselse beurs is Galapagos op één maand nu tijd op de beurs nu 7 miljard euro lichter geworden (zie grafiek).

Het contrast met wonderjaar 2019 is enorm, ook al is er eigenlijk fundamenteel niets veranderd: reumamiddel filgotinib zit op koers voor lancering op de cruciale Amerikaanse markt en met 5 miljard in kas beschikt de biotechgroep over een zeer royale buffer.

De impact van de maatregelen om het coronavirus in te dijken laten zich ook elders steeds meer voelen in de activiteiten van beursgenoteerd Brussel. Vorige vrijdag waarschuwden Melexis, Balta en Aperam al dat een belangrijk deel van de activiteiten moesten stilgelegd worden, maandag was het de beurt aan Picanol . De weefgetouwenbouwer zal de productie in Ieper tijdelijk stopzetten, met uitzondering van de onderdelen en de diensten die nodig zijn voor de klantendienst en cruciale productieketens.

Picanol, dat donderdag jaarcijfers voorstelt, tuimelt 12 procent naar 44,50 euro.

De fabrikant van pvc-bouwprofielen Deceuninck kondigde vrijdag nabeurs al aan het dividend over boekjaar 2019 te schrappen, terwijl er ook twee fabrieken worden stilgelegd.

'Met schulden die eind 2019 2,3 keer de brutobedrijfswinst beliepen en een directe corona-impact op de activiteiten, is de schrapping van het dividend geen grote verrassing', zegt Degroof Petercam-analiste Nathalie Debruyne. Ze houdt over heel 2020 op dit ogenblik rekening met een 10 procent lagere omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) die tegenover de 60,6 miljoen niet langer stijgt naar 65,5 miljoen, maar zakt naar 52 miljoen euro.

Het koersdoel zakt naar 1,40 euro. Bij die koers beloopt de ondernemingswaarde, inclusief schulden dus, 7 keer de verwachte ebitda. Het aandeel zakt 3,6 procent naar 1,35 euro.

Balta tuimelde in de vroege handel tot 11 procent lager naar 0,98 euro en was zo met een koers van minder dan 1 euro voor het eerst een centjesaandeel. Sinds de tapijtenproducent vorige week vier van de zes fabrieken liet stilleggen, is de bodem zoek. Probleem is dat Balta de coronacrisis instapte zonder enige buffer, omdat de schulden over het boekjaar 2019 hoog boven de winst uittorenden.