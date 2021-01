Brussel: met zonnige groetjes uit Ludwigshafen

Vierletterwoorden. In het Engels zijn dat vieze woorden. Maar in beleggerstermen voorspellen ze vandaag alleen maar goeds: met sterke rapporten geven ASML en BASF de Europese beurshandel een zetje, via een positieve aftrap van het 'cijferseizoen'.

Met zijn positieve winstwaarschuwing verschaft BASF de hele Europese chemiesector een rugwind. De Duitse gigant uit Ludwigshafen am Rhein - met activiteiten in zowat alle werelddelen en alle sectoren - staat al langer als een belangrijke conjunctuurbarometer te boek . En dat geeft Solvay , dat 2020 al sterk wist af te sluiten , ook een zetje: de 158 jaar jonge chemiegroep schrijft 2,4 procent bij tot 101,45 euro.

Netbeheerder Elia is een dissonant met een 0,9 procent lagere koers op 99,90 euro. Het nieuws dat er tegen 2030 een kabel van 500 kilometer onder de Noordzee komt die de Belgische en Deense windmolenparken zal verbinden is extreem boeiend, maar niet van het soort dat de meer op korte termijn gefocuste belegger echt aan het kopen doet slaan.

Toch vindt KBC Securities het nieuws zeer interessant. 'Dit is een grote investeringsopportuniteit voor Elia', zegt analist Bart Cupers. 'We verhogen nu de geraamde investeringen over de periode 2025-2029 van 2,3 naar 2,75 miljard euro. En dus verhogen we ons koersdoel naar 105,5 euro, het advies blijft kopen'.