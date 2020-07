Brussel: meteen na aftrap 0-1 achter

Meteen na aftrap op achterstand komen. 'Dan weet je dat het moeilijk wordt', zou een voetballer zeggen.

Naar goede traditie mocht Barco op de Brusselse beurs de aftrap geven van het cijferseizoen. Een goede traditie, maar helaas wel een startschot in mineur.

De lat lag nochtans niet zeer hoog, omdat twee van de belangrijkste klanten van de beeldvormingsgroep - entertainment (bioscopen en events) en kantoren (vergaderzalen) - midscheeps getroffen zijn door Covid-19, dat kantoren en bioscopen dit voorjaar wereldwijd liet leeglopen.

Toch was de omzetkrimp van 18 procent over het eerste halfjaar nog groter dan analisten vreesden. Het massale thuiswerken blijkt nefast voor het goudhaantje van de groep, de presenteertool Clickshare. CEO Jan De Witte klinkt een stuk minder optimistisch dan bij de update in april en waagt zich niet aan een becijferde prognose voor heel 2020.

Het resultaat: een koersval van 11 procent naar 19,37 euro.

Degroof Petercam probeert enkele positieve punten te onthouden. 'We juichen de snelle kostenbesparingen toe', zegt analist Kris Kippers. 'Dat minimaliseert de impact van de lagere omzet op de winstmarges in de tweede jaarhelft'. Dat is ook nodig: in de eerste jaarhelft tuimelde de winstmarge van 20 naar 12 procent omdat het bedrijf logischerwijs minder snel in de kosten kan snijden dan dat de omzet krimpt. Kippers merkt op dat Barco aangeeft dat de - kerngezonde - balans 'opties' verschaft. 'Een indicatie dat overnames tot de mogelijkheden behoren'.

ING-analist Marc Hesselink handhaaft niettemin zijn koopadvies. Hij stipt aan dat de verkoopmachine van de tak Enterprise - met Clickshare - weer op gang kwam in juni. Daarnaast wijst hij op het lichtpunt dat de tak Healthcare, die onder meer operatiekamers digitaliseert, vormt. Door een strikte kostencontrole steeg de winstmarge daar met 3 procentpunt tot 16 procent, bij een omzet die 8 procent hoger ging.

KBC Securities-analist Guy Sips blijft ook bij zijn koopadvies en onderstreept dat Healthcare in de tweede helft van 2020 nog meer omzet zal draaien dan tijdens het eerste. De kans bestaat dus dat die tak - jarenlang relatief klein en dus in de schaduw van Entertainment en Enterprise - over 2020 de grootste omzetdraaier wordt.

Barco bepaalt slechts goed 1 procent van de marsrichting van de Bel20 . Dat de Brusselse beursbarometer toch een klein procent terugvalt, heeft meer te maken met AB InBev , dat 13 procent van de aandelenkorf voor zijn rekening neemt.

De biergigant zette na een beroerd voorjaar op de beurs de voorbije maanden een stevige remonte in. Deze ochtend kwam evenwel ook daar een realiteitstoets, in de vorm van een niet bepaald overtuigende update van rivaal Heineken . Een update die aantoont dat het herstel niet in één rechte lijn zal gaan.