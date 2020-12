Brussel: middernachtbod kleurt matte dag

Een vlakke beursdag krijgt - nomen est omen - kleur dankzij het middernachtbod op Orange Belgium.

Na de tijgersprong die de vaccinrally in november was, mag het niet verbazen dat beleggers even een pitstop inlassen om bij te tanken. De Bel20 koerst 0,4 procent lager op 3.692 punten.

Voor beleggers met wat kilometers op de teller: eigenlijk noteert de beursbarometer nog altijd rond de piek van de voorspoedige jaren 90: 3.692 punten op 6 januari 1999. Een illustratie dat zelfs de belegger met een uiterst lange horizon soms best op dividenden en niet te veel op koerswinst rekent voor zijn return.

Even voor die ninetiespiek, in oktober 1998, trok Orange Belgium naar de beurs. 22 jaar later staat voor het nummer drie van de Belgische telecom een vervaldatum op de notering: de Franse moeder maakte rond middernacht (!) bekend van plan te zijn de minderheidsaandeelhouders uit te kopen.

Parijs biedt 22 euro per aandeel. Dat is een premie van 36 procent op de jongste slotkoers, maar toch kun je de geboden prijs tegen zo'n vijf keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst van Orange Belgium allesbehalve royaal noemen. Zelfs met de kanttekening dat Orange al de controle had en dus geen controlepremie meer moeten bieden. 'Opportunistisch', luidt de opinie van zowat alle telecomanalisten.

'Beleggers kunnen argumenteren dat het bod karig is, gelet op het feit dat de beurswaardering lager ligt dan sectorgenoten terwijl de winstvooruitzichten beter zijn', zegt Kempen-analist Emmanuel Carlier. 'Het bod onderstreept vooral dat de zwakte van de Europese telecomsector in 2020, gemiddeld 13 procent verlies ondanks beperkte Covid-19-impact, onterecht is. En bijgevolg de voorbode kan zijn van nog meer biedingen.'

Carlier wijst ook op eerdere overnamebiedingen met stevige premie op de beurskoers, zoals Sunrise. Voor die Zwitserse telecomoperator legde Liberty, het moederbedrijf van Telenet, deze zomer flink geld op tafel. De Kempen-analist raadde eerder aan dat beleggers winst namen op KPN, dat hoger schoot door speculatie over een bod van de Zweedse private-equityspeler EQT, en herinvesteerden in Orange Belgium en Telenet. 'Wij zouden nu gedeeltelijk winst nemen op Orange Belgium en herinvesteren in Telenet.'

Tessenderlo blijft tot nader order op de beurs, al noteert daar een steeds kleiner deel van de chemiegroep: CEO en grootaandeelhouder Luc Tack koopt via de cashflow van de weefgetouwenfabrikant Picanol al jaren in bulk aandelen Tessenderlo op. Het beurshuis Kepler Cheuvreux verhoogt zijn advies van 'houden' naar 'kopen'. Analist Christian Faitz verhoogt het koersdoel van 32 naar 38 euro.

'Tessenderlo haalt 40 procent van zijn winst uit hoogwaardig potassium en 18 procent uit traditionele chemicaliën', zegt de analist. Faitz wijst erop dat de sterke remonte van de Amerikaanse landbouwprijzen een belangrijke rugwind zullen vormen in 2021. Dat prijsherstel is goed voor de vraag bij het kroonjuweel van de chemiegroep, de meststoffenproducent Kerley.

Faitz merkt ook op de aansterkende prestatie van de afdeling Bio-Valorization, die met de sterke vraag naar gelatine over de eerste jaarhelft al sterk presteerde. Vorige maand merkte het beurshuis Kempen al dat er een grote kloof was tussen het florerende Darling Industries op Wall Street en Tessenderlo in Brussel, ook al profiteren beide van de aantrekkende vraag naar collegeenpeptide.