Brussel: moins est en VOO

Een miljardendeal in de telecomsector en ... de drie Belgische telecommers zien hun koers afbrokkelen.

De Europese beurzen zitten in het slop. Nu de Amerikaanse president Joe Biden Jerome Powell herbenoemt aan het hoofd van de centrale bank lijkt de exit van het stimulusbeleid op koers te zitten. En zelfs in Europa lijkt het nulrentebeleid niet eeuwig te zijn: Isabel Schnabel, directielid van de Europese Centrale Bank, waarschuwt voor de opwaartse inflatierisico's.

Maar zolang het nulrentebeleid duurt, maken bedrijven er wel gretig gebruik van om goedkope schulden bij te danken. Neem Orange Belgium . Dat zegt van plan te zijn de aankoop van 75 procent van de Waalse kabelaar VOO - zo'n 1,2 miljard euro - integraal met schulden te financieren.

Het nummer drie van de Belgische telecom scoort met VOO een opgemerkte strategische deal. En de belegger? Die was er hoop en al een uur in zijn nopjes mee: na een positieve start brokkelt het aandeel 0,5 procent af tot 19,52 euro.

De reden? 'De winnaarsvloek', vrezen analisten. Ze verwijzen naar het stevige entreeticket voor de Waalse kabelaar. Temeer daar na die entree ook nog eens dringend geïnvesteerd moet worden om het netwerk performant te maken.

Je zou bijna denken dat Telenet best opgelucht kan zijn dat het de strijd nipt verloren heeft, maar dat sentiment overheerst op korte termijn toch niet. Al is het verlies tegenover de minus 4 procent bij opening gehalveerd, tot 1,7 procent naar 30,82 euro.

Degroof Petercam-analist Vivien Maquet erkent dat Telenet naast een potentiële jarenlange groeimotor grijpt. Maar hij ziet twee potentiële katalysatoren voor de beurskoers. Een: een deal om de zendmasten te gelde te maken. Twee: een definitief akkoord met Fluvius voor de uitrol van het glasvezelnetwerk, waarschijnlijk in het voorjaar van 2022. 'Dan moet er meer zicht komen op de langetermijnstrategie.' Maquet handhaaft zijn koopadvies.

Ook Proximus brokkelt licht af tot 16,69 euro. De marktleider voor telecomdiensten ziet zijn marktaandeel van meer dan 60 procent in Wallonië bedreigd nu er met een aangesterkt Orange Belgium eindelijk een echte rivaal komt. Al moet ook dat volgens analisten niet overtrokken worden: Orange Belgium moet zo diep in de buidel tasten dat het zich waarschijnlijk geen prijzenoorlog kan permitteren.

Een uitblinker in de rode Bel20 is Ackermans & van Haaren . De Antwerpse investeringsmaatschappij herhaalde in de update over het derde kwartaal voor boekjaar 2021 op recordresultaten te rekenen en trekt een spurt van 2,9 procent tot 149,90 euro.

'Niets echt opwindend', zegt ING-analist Hans D'Haese. Het opwindendste was dochter CFE , die dankzij de sterke prestatie van de maritieme dienstverlener DEME de outlook voor 2021 kon verhogen: de nettowinst zal die van precovidjaar 2019 evenaren.

ING-analist Tijs Hollestelle merkt op dat de hogere winstprognose ook het beste laat vermoeden voor het dividend. 'Historisch keert de groep 30 tot 40 procent van de nettowinst uit. Het middenpunt van die vork suggereert over boekjaar 2021 een dividend van bruto 1,80 euro per aandeel.' Dat is minder dan de 2,40 euro over boekjaar 2018, maar intussen is de nettoschuld naar een relatief hoog niveau gestegen. CFE klimt 2,8 procent naar 95,30 euro.

Kort maar krachtig

Het was gisteren nabeurs een ultrakorte mededeling, maar toch belangrijk: Tessenderlo verhoogt de winstprognose voor 2021. De chemiegroep rekent niet langer op een brutobedrijfswinst in lijn met die van 2020, maar wel op een stijging van onder 10 procent.

Het aandeel Tessenderlo noteert nu belachelijk goedkoop tegen 5,4 keer de verwachte bedrijfswinst over boekjaar 2022 Christophe Beghin Kempen-analist

Met andere woorden: de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) zal grosso modo uitkomen op 346 miljoen, van 315 miljoen over boekjaar 2020. Een complete verrassing is dat niet: in de aanloop naar de halfjaarcijfers deze zomer opperden analisten dat er ruimte was voor een verhoging van de prognose, maar toch bleef CEO Luc Tack verwijzend naar kosteninflatie na een sterk halfjaar op een stabiel resultaat mikken.

Vorig weekend nog stipte Gert Bakelants (De Belegger) op Finance Avenue Tessenderlo aan als een onterecht fors teruggevallen aandeel. Even geduld wel voor de volledige cijfers: die volgen bij de publicatie van de jaarcijfers op ... 24 maart 2022.