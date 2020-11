Brussel: nu al pakjesavond bij Bpost

Er is zelfs één sector die duidelijk winst boekt: farma & biotech. Dit met dank aan het vooruitzicht dat wie er uiteindelijk president wordt in de Verenigde Staten, die met een verdeeld Congres zal zitten. En dus niet echt de handen vrij zal hebben om tegen de farmalobby in de sector lagere prijzen op te leggen. Die hoge prijzen in de Verenigde Staten - dat 18 procent van zijn bruto binnenlands product aan gezondheidszorg spendeert - maken de Amerikaanse markt al langer de heilige graal voor elke (bio)farmabedrijf.

'Ongelooflijk sterke rendabiliteit', schrijft KBC Securities 'De volumes zijn beter dan verwacht, maar de echte verrassing is de sterke winstgroei', stipt analist Thomas Couvreur aan. Het advies blijft 'kopen', met een koersdoel van 11 euro. 'Wij denken dat de consensusprognose voor de bedrijfswinst zo'n 10 procent zal moeten stijgen', oordeelt ING-analist Marc Zwartsenburg. Hij herinnert er ook aan dat er op 8 december op de (virutele) beleggersdag meer nieuws komt over het opgeschorte dividend. Potentieel pakjesavond #2 dus.

Bij Ontex is het dit voorjaar tussen haakjes gezette dividend helemaal afgevoerd. Terwijl Bpost dankzij de pandemie de turbo opgezet krijgt, raakt die pandemie de luierfabrikant op drie verschillende manieren. Ten eerste via een verstoring van het koopgedrag van de klant. Ten tweede via hogere concurrentie, omdat alle belangrijke spelers in de sector de verkoop in de traditionele kanalen zien dalen. En ten derde ondermijnt de pandemie de wisselkoersen van opkomende markten. En die laatste impact zal tijdens dit kwartaal zowel in omzet als ebitda 'naar verwachting de grootste van het jaar zijn'.